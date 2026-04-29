أصدقائي هاجموا الفيلم ومنتج طالبني برد العربون.. خيري بشارة يكشف أسرارا جديدة عن كابوريا

تحدث المخرج خيري بشارة، خلال ندوة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن فيلمه كابوريا، والذي قام ببطولته أحمد زكي.

وقال خيري بشارة، إنه كان قد تعاقد على بطولة الفيلم مع منتج شهير، ولكنه قرأ السيناريو، هاتفه وطلب منه أن يسترد العربون.

وقال خيري بشارة إن الفيلم حين تم طرحه في عرض خاص تعرض لهجوم كبير من الجميع حتى أصدقاءه، إلا أن العمل نجح جماهيريا فور طرحه في السينمات.

وتُقام الدورة الثانية عشرة من المهرجان خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو بمدينة الإسكندرية، حيث أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة.

أسماء بارزة في الهيئة الاستشارية العليا

وتضم الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.