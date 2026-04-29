نادية السيد تقترح تأمينًا إلزاميًا لعلاج الأطفال المصابين بالأمراض النادرة في مصر

أثارت الشيف نادية السيد تفاعلًا واسعًا عبر حسابها على موقع فيسبوك، بعد طرحها مقترحًا جديدًا لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة في مصر، في ظل التكاليف الباهظة لعلاج هذه الحالات.

وقالت نادية السيد إن معاناة الأسر تبدأ منذ لحظة اكتشاف إصابة طفلهم بمرض نادر، خاصة مع ارتفاع تكاليف العلاج التي قد تصل إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يفوق قدرات الكثير من العائلات.

واقترحت نادية السيد تطبيق نظام تأمين خاص بالأطفال ضد الأمراض النادرة، على أن يتم تحصيل قيمة هذا التأمين بالتزامن مع إصدار شهادات الميلاد في مصر، بحيث يتم توجيه هذه الأموال لاحقًا لتغطية تكاليف العلاج، إلى جانب دعم الأبحاث الطبية الهادفة لإيجاد حلول علاجية حديثة داخل البلاد.

وأكدت أن هذه الخطوة قد تسهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر، وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، بما يفتح المجال أمام تطوير حلول علاجية محلية والحد من احتكار الشركات الأجنبية في هذا المجال