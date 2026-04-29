وكالة الفضاء المصرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة SITAEL لدعم الابتكار

وقع الدكتور ماجد إسماعيل - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية -اليوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026 بمقر الوكالة بروتوكول تعاون مع Marko molina - ممثل شركة "SITAEL" – وهى شركة متخصصة في إنتاج وتطوير وتأهيل المنتجات والأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية، وذلك بهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات تكنولوجيا الفضاء وتبادل الخبرات، حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قيادات الوكالة وممثلى الشركة .

ويستهدف البروتوكول دعم الإبتكار في تطبيقات الفضاء، وتطوير القدرات في مجالات الأقمار الصناعية والاستشعار من البعد، إلى جانب بحث فرص التعاون في مشروعات مشتركة مستقبلية.

وأكدت الوكالة أن هذا التعاون يأتي في إطار خطتها لتعزيز التعاون الدولي وتوظيف تكنولوجيا الفضاء لخدمة أهداف التنمية المستدامة.