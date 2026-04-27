بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والنيابة العامة لنشر الوعي القانوني

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمستشار محمد شوقي النائب العام فعاليات إطلاق الصالونات الثقافية بالجامعات المصرية، والتي أُقيمت بمقر النيابة العامة بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والسيد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام لكنائس مصر رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، إلى جانب قيادات النيابة العامة، وقيادات وزارتي التعليم العالي والخارجية، والقوات المسلحة، ونواب رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب جامعتي القاهرة وعين شمس.



وخلال الفعالية، وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروتوكول تعاون مع النيابة العامة، يستهدف تعزيز التعاون في مجالات نشر الوعي القانوني، وتنفيذ برامج تدريبية لطلاب كليات الحقوق، إلى جانب تنظيم صالونات ثقافية وندوات توعوية داخل الجامعات المصرية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تحقيق عدد من المحاور الإستراتيجية، من أبرزها: تعزيز الوعي القانوني والمجتمعي والثقافي لدى طلاب الجامعات في مرحلتي الدراسة الجامعية والدراسات العليا، ودعم وتنمية قدرات ومعارف ومهارات الطلاب في المجالات القانونية والقضائية من خلال التدريب العملي بمقار النيابة العامة ومعهد البحوث الجنائية والتدريب.



كما يهدف البروتوكول إلى تعزيز الوعي الوطني وتشجيع المشاركة الإيجابية لدى الطلاب، وإعدادهم ككوادر قادرة على تحمل المسؤولية مستقبلًا، وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي في مجالات العلوم القانونية، بما يسهم في تطوير المعرفة القانونية، فضلا عن تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الجانبين بما يدعم التكامل المؤسسي، وربط مخرجات البحث العلمي في العلوم القانونية باحتياجات الواقع العملي، وتوفير الدعم اللوجستي والفني من كلا الطرفين لتنفيذ البرامج التدريبية والفعاليات المشتركة.

وفي كلمته، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن إطلاق الصالونات الثقافية يأتي متزامنًا مع ذكرى تحرير سيناء، التي تجسد ملحمة وطنية خالدة أثبتت قدرة الدولة المصرية على استعادة حقوقها بالإرادة والعزيمة.

وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة نوعية نحو ترسيخ الوعي داخل الجامعات المصرية، من خلال شراكة إستراتيجية مع النيابة العامة تستهدف تعزيز الوعي القانوني والفكري، وترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح على القضايا الوطنية والمجتمعية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الصالونات الثقافية تعد منصات فاعلة لبناء الوعي المستنير، وإعداد أجيال قادرة على التفكير النقدي والمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الجامعات أصبحت محورًا أساسيًا في بناء الإنسان وصياغة وعيه.

وأضاف الوزير أن توقيت إطلاق هذه الفعاليات يأتي في ظل تحديات فكرية متسارعة، تستوجب تحصين الشباب بالمعرفة الصحيحة، وفتح مساحات للحوار الرشيد القائم على احترام التعددية وقبول الرأي الآخر.



وأكد الوزير أن بروتوكول التعاون مع النيابة العامة يوفر فرصًا تدريبية متميزة لطلاب كليات الحقوق، من خلال الاحتكاك المباشر بالخبرات القضائية، إلى جانب تنظيم فعاليات توعوية تسهم في نشر الثقافة القانونية وترسيخ مفهوم سيادة القانون.

ومن جانبه، أعرب المستشار محمد شوقي عن اعتزازه بانعقاد هذا اللقاء تزامنًا مع الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تمثل مصدر إلهام متجدد لاستلهام دروس التاريخ وترسيخ معاني التضحية والانتماء.



كما أكد النائب العام أن إحياء ذكرى التحرير وبطولات العبور لا يقتصر على مجرد الاحتفاء بمجد وطني خالد، بل يمتد إلى ترسيخ الوعي الصحيح، وبناء إدراك راسخ لدى الأجيال الجديدة بحجم ما بذله أبناء الوطن من تضحيات لصون الأرض والكرامة. كما شدد سيادته على أن معركة الحاضر هي معركة وعي وفهم وانتماء، وأن النيابة العامة تحرص، انطلاقًا من رسالتها الوطنية، على مد جسور التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ بما يسهم في إعداد أجيال واعية بتاريخ وطنها، مدركة لتحديات حاضرها، وقادرة على حمل أمانة المستقبل.

وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة تمثل إحدى ركائز الدولة المصرية، وتضطلع بدور أصيل في صون مقدراتها، مؤكدًا أن التكامل مع وزارة التعليم العالي يعكس رؤية مؤسسية واعية تستهدف بناء الإنسان وتعزيز وعيه الوطني والقانوني، وحفظ الذاكرة الوطنية المرتبطة ببطولات القوات المسلحة الباسلة، مؤكدًا أن هذا الجمع يعكس التزام الدولة بترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية لدى الشباب، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا عميقًا وإدراكًا صحيحًا بالتحديات.



ووجه النائب العام رسالة إلى الطلاب، أكد فيها أن مصر تضع مستقبلها بين أيديهم، داعيًا إياهم إلى تحمل الأمانة الوطنية، وصون ما تحقق من إنجازات، والاضطلاع بدورهم في بناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن الوطن ينعم اليوم بالأمن والاستقرار، وأن الغد مرهون بوعي أبنائه، موضحًا أن معركة هذا الجيل هي معركة الوعي والفهم الصحيح، في مواجهة محاولات تزييف الحقائق وبث الأفكار المغلوطة ونشر الفتن، داعيا إلى ضرورة التيقظ، وتحري الدقة فيما يُتداول من معلومات، والتصدي للأكاذيب بالعلم والمعرفة، حفاظًا على استقرار الوطن وصونًا لمقدراته.



ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن هذه الفعالية تأتي في سياق مناسبة وطنية عظيمة تمثل رمزًا لعزة الوطن وإرادة شعبه، مشيرًا إلى أن التعاون مع النيابة العامة يعكس توجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري على أسس من الوعي والمعرفة.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن هذا التعاون يتسق مع إستراتيجية النيابة العامة للتدريب (2025–2030)، التي تستهدف تطوير القدرات البشرية وتبني أحدث أدوات التدريب الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة، مؤكدًا أن التعاون بين جامعة القاهرة والنيابة العامة يمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل المؤسسي، مشيرًا إلى نجاح تجربة دبلوم مسرح الجريمة كنموذج تطبيقي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن الصالونات الثقافية تمثل منصة مهمة لتعزيز الوعي والانتماء، وفتح آفاق الحوار، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على التفكير واتخاذ القرار.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن الصالونات الثقافية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الوعي الوطني في ظل التحديات الفكرية المعاصرة.



وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن بناء الوعي يمثل امتدادًا لمعركة التحرير، في مواجهة محاولات تزييف الوعي ونشر الأفكار المغلوطة، مؤكدًا أن الجامعات تضطلع بدور محوري في هذه المعركة من خلال التعليم والتثقيف والحوار، مشيرًا إلى أن الجامعات تعمل على بناء شخصية متكاملة للطلاب، تجمع بين الاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على المعرفة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمشاركة في بناء المستقبل.



وشهدت الفعالية إطلاق أولى جلسات الصالون الثقافي تحت عنوان «جيل يعرف قصة العبور والتحرير»، بمشاركة نخبة من المتخصصين، حيث تناولت الجلسة أهمية استلهام دروس التاريخ الوطني في بناء الحاضر وتعزيز وعي الأجيال الجديدة.

واختُتمت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري، ثم قام الحضور بجولة تفقدية داخل معرض الصور المصاحب للصالون الثقافي، حيث اطلعوا على محتوياته التي توثق محطات بارزة من التاريخ الوطني وتعكس جهود الدولة في ترسيخ الوعي والانتماء لدى الشباب.