رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

نشر المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب ، على صفتحه الرسمية على تويتر - اليوم - تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، معربا خلالها عن خالص التقدير والعرفان لعمال مصر كافة؛ وجاء نص التهنئة على النحو الآتي:

"يسعدني أن أتقدم، باسمي وباسم السادة أعضاء المجلس، بخالص التهاني وصادق الأمنيات إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الذي يُجسد قيمة العمل ويُبرز دوره المحوري في بناء الأوطان وتحقيق التنمية..

وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أشيد بالدور الوطني العظيم لعمال مصر المخلصين، سواعد الوطن وأحد أهم ركائزه الأساسية وأعمدته الراسخة، الذين نكن لهم كل العرفان والتقدير لما يحققوه من إنجازات على أرض وطننا الحبيب."