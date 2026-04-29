رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد انتخابات سنودس النيل الإنجيلي ويهنئ القيادات الفائزة بالدورة 136

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فعاليات الجلسة العامة لسنودس النيل الإنجيلي رقم ١٣٦ لعام ٢٠٢٦، والتي عُقدت بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، حيث شهد أعمال انتخابات المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية في مصر.

وجاءت نتائج الانتخابات بفوز القس أمير ثروت رئيسًا لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أيمن رمسيس نائبًا للرئيس، وانتخاب القس أمير صادق، والشيخ هاني صبحي لعضوية المجلس الإنجيلي العام، والقس ثروت سمير رئيسًا للإدارة المالية، والقس رامز رؤوف سكرتيرًا ثالثًا لسنودس النيل الإنجيلي، كما تم تجديد الثقة في الدكتور القس إسطفانوس زكي رئيسًا لمجلس المؤسسات التعليمية، وتجديد الثقة في القس شكري شاكر رئيسًا لمجلس المؤسسات الطبية.

وقدّم الدكتور القس أندريه زكي تهانيه القلبية للقيادات المنتخبة، معبّرًا عن تقديره لروح المشاركة والمسؤولية التي عكستها العملية الانتخابية، ومؤكدًا استمرار التزام الطائفة الإنجيلية بمصر بقيم الشفافية والديمقراطية في اختيار قياداتها.

وأضاف قائلًا:

"نهنئ بكل اعتزاز القيادات التي نالت ثقة المجمع، ونصلي أن يبارك الرب خدمتكم، وأن تكون هذه المرحلة الجديدة امتدادًا لدور الكنيسة الفاعل في المجتمع ورسالتها الروحية."