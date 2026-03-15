وزير خارجية إيران: مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء السفن الأمريكية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزير خارجية إيران" أن مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء السفن الأمريكية.

و حذرت وول ستريت من ارتفاع حاد في أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع الجاري، الذي يبدأ التداول غدا /الاثنين/ مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي يعرقل حركة الصادرات من الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن تجاراً ومحللين أكدوا أنه لا توجد مؤشرات تذكر على وجود حل سريع للنزاع، الذي هز الأسواق ودفع سعر خام "برنت" إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، وأضافوا أن نقص الإمدادات سيؤدي قريباً إلى نقص في وقود النقل ومنتجات أخرى، مع اتساع نطاق الأزمة إلى الاقتصاد الأوسع.

وقالت المحللة في "بنك جيه بي مورجان"، ناتاشا كانيفا - في مذكرة - : "نتوقع بحلول نهاية الأسبوع الجاري أن تصل تخفيضات إمدادات النفط الخام إلى حوالي 12 مليون برميل يومياً، مما سيجعل العجز واضحاً للغاية في أسواق التعاقدات الفورية".

وأضافت: "يواجه السوق نقصاً حاداً في المنتجات- الديزل ووقود الطائرات والغاز البترولي المسال والنفتا- التي لا يمكن استهلاكها ببساطة لعدم توفرها".

وتوقعت شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس" أن تتجاوز أسعار النفط أعلى مستوى لها عند 128 دولاراً، والذي سجلته بعد أسابيع قليلة من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، وأن تتجاوز أيضاً أعلى مستوى قياسي لها عام 2008، الذي بلغ حوالي 147 دولاراً.



