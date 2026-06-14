إضافة قوية لأي نادٍ.. عماد النحاس: عموتة يمتلك خبرات كبيرة وسيرة ذاتية مميزة

أشاد المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عماد النحاس، بالمدرب المغربي الحسين عموتة، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات كبيرة وسيرة ذاتية مميزة تجعله إضافة لأي نادٍ يتولى قيادته.

حسن عموتة

وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “المونديال” مع الإعلامي إبراهيم فايق، حيث أوضح النحاس أن فكرة التعاقد مع مدربين أصحاب خبرات إفريقية كبيرة تعكس تفكيرًا “خارج الصندوق”، مشيرًا إلى أن التجربة قد تكون ناجحة إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.

وأضاف أن اختيار مدربين لديهم معرفة بالكرة الإفريقية، مثلما حدث سابقًا مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يمكن أن يحقق نتائج مميزة، معتبرًا أن عموتة يمتلك نفس المقومات تقريبًا من حيث الخبرة والنجاح في القارة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي مدير فني يعتمد على الدعم الفني والإداري، مؤكدًا أن عموتة قد يمثل إضافة قوية لأي فريق، كما أن الأندية الكبيرة تمنح أي مدرب فرصة لصناعة النجاح.