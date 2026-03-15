الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

جمبلاط: إنهاء المرحلة الأولى من تصنيع منظومة الهاوتزر K9A1EGY

خلال جولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية.. وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع إنتاج منظومة الهاوتزر (K9A1EGY)
خلال جولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية.. وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع إنتاج منظومة الهاوتزر (K9A1EGY)
كريم الخطيب

أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) لمتابعة سير العملية التصنيعية بالمصنع ومستجدات إنتاج منظومة الهاوتزر 155 مم/52 عيار (K9A1EGY) التي تعد من أكثر أنظمة المدفعية تطورًا وفاعلية في العالم.

متابعة اللمسات الأخيرة لتسليم الكتيبة الأولى من المنظومة لتشكيلات القوات المسلحة

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي جولته داخل (مصنع 200 الحربي) بالمرور على خط إنتاج منظومة الهاوتز  (K9A1EGY)، كما تفقد مضمار الاختبار بالمصنع، حيث تم متابعة الموقف التنفيذي للعقود ومناقشة الإنتهاء من المرحلة الأولى من تصنيع منظومة الهاوتزر وبدء تنفيذ المرحلة الثانية والتي يزيد بها المكون المحلي، واطّلع الوزير على اللمسات النهائية لتسليم الكتيبة الأولى من (K9A1EGY)  لتشكيلات القوات المسلحة.

توجيهات وزارية بوضع نظام لمكافأة المتميزين وعقد دورات تدريبية تخصصية للعاملين

وأصدر "جمبلاط" عدد من التوجيهات المتعلقة بإعداد  نظام للمكافآت للعاملين وتنظيم مسابقات داخلية لأبناء الإنتاج الحربي لتشجيعهم على التميز والابتكار، إلى جانب استغلال فائض الطاقة الإنتاجية والخطوط والأماكن غير المستغلة، كما وجّه الوزير بالمتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروعات والعقود.

عقب ذلك توجّه الوزير إلى شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، وتفقد ورش إنتاج مدفع الـK9A1EGY، واطّلع "جمبلاط" على نتائج تنفيذ التوجيهات الوزارية التي قام بإصدارها خلال زيارته الأخيرة للشركة بالشهر الماضي.

واطمئن وزير الدولة للإنتاج الحربي على الحالة الفنية للمعدات، متابعًا التشغيل التجريبي لعدد من الماكينات بخطوط الإنتاج بالشركة، سواء الماكينات الجديدة أو ما تم إصلاحه من ماكينات قديمة وذلك في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالشركة، موجهًا بعقد دورات تدريبية تخصصية للعاملين في المجالات التصنيعية المختلفة لضمان تحسين الأداء.

