كوريا الجنوبية: إجلاء 211 شخصا من الشرق الأوسط على متن طائرة عسكرية

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اليوم /الأحد/ إجلاء أكثر من 200 شخص من منطقة الشرق الأوسط على متن طائرة عسكرية، في ظل استمرار تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من جانب أخر.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - أن طائرة عسكرية من طراز "كيه سي-330 سيجنوس" تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي غادرت مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، وعلى متنها 211 راكبا، بينهم 204 كوريين جنوبيين وسبعة أشخاص آخرين من جنسيات أجنبية.

وجاءت العملية، التى أطلق عليها اسم "بريق الصحراء"، فى الوقت الذى لا يزال فيه آلاف المواطنين الكوريين الجنوبيين عالقين في منطقة الشرق الأوسط نتيجة اضطرابات الرحلات الجوية.