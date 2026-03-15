16 محطة جديدة.. وزير النقل يتابع استعدادات تشغيل المرحلة الثانية من BRT

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه كل من اللواء حسام الدين مصطفى مساعد الوزير للطرق والكباري والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد الوزير لمتابعة المشروعات واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية هامة لمتابعة جاهزية المرحلة الثانية من مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة من محطه المشير طنطاوي وحتي محطه صن كابيتال بتقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم بطول ٤٠ كم بعدد 16 محطة من اجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاث والبالغة 48 محطة ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل.

وتم خلال الجولة تفقد الوزير لمحطات المشروع المختلفة ، وشاهد طرق الربط بينها وبين المواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري والتي تخدم "القادمون" من والى الطريق الدائري و كذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف سواء عبر كباري المشاة أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي بالإضافة الى استعراض أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس كما أكد الوزير على ضرورة تكثيف الأعمال على مدار الساعة لسرعة نهو المرحلة الثانية لاستمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور المواطنين عند تشغيل هذه المرحلة خلال الفترة القادمة ، وخاصة مع الإقبال الكبير من المواطنين لإستقلال الأتوبيس الترددي السريع BRT في مرحلته الأولى، و التي تم تشغيلها من محطة تقاطع الطريق الدائري مع الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة.

وأكد وزير النقل على أهمية الكبيرة للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي والتي تخدم مناطق سكنية وتجارية مثل ( القاهره الجديده من خلال محطتي المشير طنطاوى والجولف ، المعادي (كارفور المعادي)، المقطم، العمرانية، الطالبية، المريوطية، المنصورية، تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات (وطريق العين السخنه).

مضيفا أن المشروع خطوة هامة ضمن خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، و أنه وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، تساهم في تشجيع المواطنين على استخدامه بدلا من السيارات الخاصة ضمن خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، بالإضافة إلي أنه يساهم في تقليل الازدحام ، و تقليل إستهلاك الوقود والمحروقات وتسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات خاصة مع عزل الحارة المخصصة للأتوبيس عن الحارات الأخرى بالطريق الدائري كما أن هذا المشروع يقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين من خلال أحدث اسطول من الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تم تصنيعها محليا.

بالإضافة إلي أن المشروع يسهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس، وتقاطع عدلي منصور، وتقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، وهو أحد الشرايين الرئيسية التي ستسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى ، حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور) .

وأوضح الوزير أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT تم تنفيذه بديلا للخط الخامس للمترو الذي كان مخططا تنفيذه ضمن شبكة وسائل النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى و أن هذا المشروع تم تخطيطه بحيث تشتمل كل محطاته على مواقف وأماكن انتظار ومناطق تجارية تساهم في تقديم خدمات مميزة لمواطني الأماكن المحيطة بالمحطات ولمرتادي ومستخدمي الأتوبيس الترددي.