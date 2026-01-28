ترامب: أسطول ضخم يتجه نحو إيران والوقت ينفد لإبرام اتفاق

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إيران بهجوم "أشدّ وطأة" من الضربات التي أمر بها ضد المواقع النووية الإيرانية في يونيو الماضي، إذا لم توافق طهران على اتفاق لكبح برنامجها النووي.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "أسطول ضخم يتجه إلى إيران. يتحرك بسرعة، بقوة وحماس وعزم كبيرين. إنه أسطول أكبر، بقيادة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا. وكما هو الحال مع فنزويلا، فهو جاهز ومستعد وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة، وبقوة وعنف إذا لزم الأمر".

وأضاف بقوله "نأمل أن تجلس إيران سريعًا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف - خالٍ من الأسلحة النووية - اتفاق يصب في مصلحة جميع الأطراف. الوقت ينفد، إنه أمر بالغ الأهمية!"

وقال ترامب إنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فقد تشن الولايات المتحدة هجومًا أشد فتكًا من هجومها السابق في يونيو الماضي، حين قصفت مواقع نووية متعددة بقنابل خارقة للتحصينات .

وأضاف ترامب يوم الأربعاء: "كما قلت لإيران من قبل، أبرموا اتفاقًا! لم يفعلوا، فكانت هناك عملية ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران. الهجوم القادم سيكون أشد فتكًا! لا تسمحوا بتكرار ذلك. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!"

أكد مسؤول أمريكي لشبكة سي بي إس نيوز، يوم الثلاثاء، أن مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي تضم الحاملة وثلاث مدمرات، قد دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، والتي تشمل الشرق الأوسط والمياه المحيطة بإيران، على الرغم من أنها لم تصل بالضرورة إلى موقع انتشارها النهائي المُحدد.