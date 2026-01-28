ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسطول ضخم يتجه نحو إيران ويتحرك بسرعة ، مشيرا إلى أنه أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات له: نأمل أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات و نأمل أن تتفاوض إيران على اتفاق عادل ومنصف.

وأضاف ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير لا تسمحوا بتكرار ذلك و الوقت ينفد وكما قلت لإيران من قبل أبرموا اتفاقا.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت القوات الأمريكية أنها ستنفذ مناورة جوية تمتد لعدة أيام في الشرق الأوسط، على خلفية التوتر المتصاعد مع إيران، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.



ومن جانبه ؛ قال الفريق ديريك فرانس، قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، إن هذه التدريبات تتيح للعسكريين إثبات قدرتهم على "الانتشار والعمل وتنفيذ طلعات قتالية في ظروف صعبة، بدقة وأمان، وبالتعاون مع الشركاء".

يأتي الإعلان بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "أسطولًا” يتجه نحو إيران، مع تلويحه بإمكانية اتخاذ عمل عسكري".

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية ، بأن مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وصلت بالفعل إلى المنطقة.

ورغم ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن ترامب لا يزال يدرس خياراته بشأن إيران، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.