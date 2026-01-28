إيران تهدد باستهداف أي قاعدة تنطلق منها عمليات جوية ضدها

أكدت مصادر إيرانية مطلعة أن التفاوض ليس من أولويات طهران بل الدفاع الحاسم هو في مقدمة الأولويات وذلك نظراً إلى الحشد العسكري الذي تقوم به القوات الأمريكية.

ونقلت قناة الميادين عن المصدر ذاته: سنرفع جاهزيتنا الدفاعية في مواجهة التحشيد العسكري الأمريكي إلى أعلى مستوى.

وأضاف المصدر: إذا أراد الأمريكيين المفاوضات من دون تحديد نتائجها سلفاً فإيران ستقبل بها قطعاً.

وزاد المصدر الإيراني: نأخذ احتمال الحرب على محمل الجد ولا يمكننا الانشغال برسائل الولايات المتحدة.

وتابع: سنستهدف القاعدة نفسها والنقطة نفسها التي تنطلق منها عمليات جوية ضدنا ولن نتعرض للدول لأننا لا نعدها دولاً معادية.

وأكمل المصدر الإيراني: الولايات المتحدة لا تستطيع إجبارنا على التفاوض من خلال التحشيد العسكري و العمل العسكري ليس خياراً سهلاً بالنسبة للولايات المتحدة لأنهم يعلمون أن رد إيران سيكون مناسباً وليس مجرد رد متناسب.

وختم المصدر تصرحاته : لقد صمم ردنا بطريقة تجعلهم لا يفكرون مجدداً حتى في شن هجمات محدودة.