بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم.. تفاصيل
أخبار العالم

إيران تهدد باستهداف أي قاعدة تنطلق منها عمليات جوية ضدها

إيران
إيران
محمود نوفل

أكدت مصادر إيرانية مطلعة أن التفاوض ليس من أولويات طهران بل الدفاع الحاسم هو في مقدمة الأولويات وذلك نظراً إلى الحشد العسكري الذي تقوم به القوات الأمريكية.

ونقلت قناة الميادين عن المصدر ذاته: سنرفع جاهزيتنا الدفاعية في مواجهة التحشيد العسكري الأمريكي إلى أعلى مستوى.

وأضاف المصدر: إذا أراد الأمريكيين المفاوضات من دون تحديد نتائجها سلفاً فإيران ستقبل بها قطعاً.

وزاد المصدر الإيراني: نأخذ احتمال الحرب على محمل الجد ولا يمكننا الانشغال برسائل الولايات المتحدة.

وتابع: سنستهدف القاعدة نفسها والنقطة نفسها التي تنطلق منها عمليات جوية ضدنا ولن نتعرض للدول لأننا لا نعدها دولاً معادية.

وأكمل المصدر الإيراني: الولايات المتحدة لا تستطيع إجبارنا على التفاوض من خلال التحشيد العسكري و العمل العسكري ليس خياراً سهلاً بالنسبة للولايات المتحدة لأنهم يعلمون أن رد إيران سيكون مناسباً وليس مجرد رد متناسب.

وختم المصدر تصرحاته : لقد صمم ردنا بطريقة تجعلهم لا يفكرون مجدداً حتى في شن هجمات محدودة.

