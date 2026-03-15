مسابقة 100 معلم متمكن مبدع لعام 2026 |تعرف على الشروط وآلية التقييم

كشفت مديريات التربية والتعليم عن تفاصيل مسابقة 100 معلم متمكن مبدع لعام 2026 في موسمها الثالث ، والتي تتم تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، بهدف تحفيز المعلمين المتميزين وإبراز النماذج المضيئة ، مؤكدة ما يلي :
مجالات المسابقة
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسابقة 100 معلم متمكن مبدع لعام 2026 ستكون في المجالات الاتية:
- مواجهة العنف وتعزيز ثقافة احترام الآخر.
- التوظيف الآمن للتكنولوجيا ومواجهة أخطار الألعاب الإلكترونية.
- تعزيز الهوية الوطنية
- تعزيز الهوية اللغوية ( التحدث باللغة العربية الفصحى).
- دعم معلمي ذوي الهمم تكنولوجياً.
الشروط العامة للمسابقة
- المشاركون : جميع المعلمين والاخصائيين والاداريين بكافة تخصصاتهم في جميع مدارس الجمهورية ، في شكل مجموعات (مجتمع التعلم المهني) لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5 ، ولن تقبل الأعمال الفردية ، ويمكن أن يكون مجتمع التعلم بديوان المديرية أو ديوان الإدارة أو المدرسة أو مجموعة تعليم مختلط
- الحالة الوظيفية: أن يكون المعلم على رأس العمل في إحدى المدارس المصرية أو بديوان المديريات والإدارات لتعليمية ، وأن يمتلك سجلا مهنيا خاليا من المخالفات التأديبية
ويلتزم المشاركين بـ :
- تقديم منتج أصيل غير منسوخ أو منقول من أعمال أخرى
- يجب أن يكون المنتج متوافقا مع القيم التربوية والسياسيات التعليمية للدولة
- يحق للوزارة استخدام الأعمال الفائزة في الأنشطة التوعوية دون مقابل مادي
- يلتزم المشاركون بتقديم الوثائق المطلوبة كاملة ( صحيفة أحوال - صورة شخصية نموذج المشروع )
- تحدد أدوار المشاركين في المشروع الواحد
الجدول الزمني للمسابقة
- آخر موعد للتسليم على مستوى المديرية : 1 يونيو 2026
- فترة التقييم بالمديرية : حتى 15 يونيو 2026
- فترة التقييم بالوزارة حتى نهاية أغسطس 2026
- إعلان النتائج : 15 سبتمبر 2026
- حفل التكريم : 5 أكتوبر 2026 في يوم المعلم العالمي
آلية التقييم
- يتم تسليم ملفات المشروعات والنسخة الالكترونية لمسئول تواصل الإدارة بموعد غايته 1 يونيو 2026
- متابعة واستقبال ورفع المشاريع المقدمة من خلال مديري التواصل والدعم بالمديريات
- اجراء المقابلات مع المعلمين المتقدمين شخصيا خلال الفترة من 1 سبتمبر 2026 حتى 10 سبتمبر 2026
- في حالة وجود عدد كبير من المشروعات المشاركة في المسابقة يمكن تشكيل أكثر من لجنة للتحكيم بالتوازي بكل مديرية لتقييم المشروعات
آلية الاستبعاد مع تحديد سبب الاستبعاد
- في حالة اكتشاف أي انتهاك للشروط : يستبعد المشاركين فورا من المسابقة في حالة التقديم بعد المواعيد المحددة ، ويستبعد المشاركين في حالة عدم استيفاء كل من ( استمارة التسجيل بالمشروع ، وفيديو تعريفي بالمشروع ، وملف كامل للمشروع ورقي وإلكتروني ، والتجارب التطبيقية العملية لتنفيذ المشروع )
- في حالة تقديم بيانات مزورة : يتم ابلاغ الجهات الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحتفظ الوزارة بحق تعديل الشروط أو إلغاء المشاركة في حال مخالفة القواعد المنصوص عليها .
طريقة استلام المشروعات والتقييم
- يقوم مسئول التواصل بالإدارة بتسلم ملفات المشاركين في المسابقة بالمدارس ، وفحص الملفات ومطابقته للشروط قبل تسليمها للمديرية ويسلم للتواصل والدعم بالمديرية في مواعيد تسليم الملفات
- يتم التسجيل بإستمارة التسجيل الورقية
- يتم التسجيل إلكترونيا عبر المنصة الخاصة بالإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين عن طريق رمز سيتم إرساله لاحقا لمسئول التواصل بالإدارة
مكونات ملف التقديم
المشروع ( ملف PDF لتفاصيل المشروع)
- فيديو تعريفي بالمشروع
- صحيفة أحوال حديثة مثبت عليها صورة شخصية
- تطبيقات المشروع الميدانية (الشواهد والأدلة ) ( ملف صور او ملف فيديو)