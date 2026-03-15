رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مسابقة 100 معلم متمكن مبدع لعام 2026 |تعرف على الشروط وآلية التقييم

ياسمين بدوي

كشفت مديريات التربية والتعليم عن تفاصيل مسابقة 100 معلم متمكن مبدع لعام 2026 في موسمها الثالث ، والتي تتم تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، بهدف تحفيز المعلمين المتميزين وإبراز النماذج المضيئة ، مؤكدة ما يلي :

مجالات المسابقة


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسابقة 100 معلم متمكن مبدع لعام 2026 ستكون في المجالات الاتية:

  •   مواجهة العنف وتعزيز ثقافة احترام الآخر.
  •  التوظيف الآمن للتكنولوجيا ومواجهة أخطار الألعاب الإلكترونية.
  •  تعزيز الهوية الوطنية 
  •  تعزيز الهوية اللغوية ( التحدث باللغة العربية الفصحى).
  •  دعم معلمي ذوي الهمم تكنولوجياً.

الشروط العامة للمسابقة

  •  المشاركون : جميع المعلمين والاخصائيين والاداريين بكافة تخصصاتهم في جميع مدارس الجمهورية ، في شكل مجموعات (مجتمع التعلم المهني) لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5 ، ولن تقبل الأعمال الفردية  ، ويمكن أن يكون مجتمع التعلم بديوان المديرية أو ديوان الإدارة أو المدرسة أو مجموعة تعليم مختلط
  •  الحالة الوظيفية: أن يكون المعلم على رأس العمل في إحدى المدارس المصرية أو بديوان المديريات والإدارات لتعليمية ، وأن يمتلك سجلا مهنيا خاليا من المخالفات التأديبية

ويلتزم المشاركين بـ :

  •  تقديم منتج أصيل غير منسوخ أو منقول من أعمال أخرى
  •  يجب أن يكون المنتج متوافقا مع القيم التربوية والسياسيات التعليمية للدولة
  •  يحق للوزارة استخدام الأعمال الفائزة في الأنشطة التوعوية دون مقابل مادي
  •  يلتزم المشاركون بتقديم الوثائق المطلوبة كاملة ( صحيفة أحوال - صورة شخصية  نموذج المشروع )
  •  تحدد أدوار المشاركين في المشروع الواحد

الجدول الزمني للمسابقة

  •  آخر موعد للتسليم على مستوى المديرية : 1 يونيو 2026
  •  فترة التقييم بالمديرية : حتى 15 يونيو 2026
  •  فترة التقييم بالوزارة حتى نهاية أغسطس 2026
  •  إعلان النتائج : 15 سبتمبر 2026
  •  حفل التكريم : 5 أكتوبر 2026 في يوم المعلم العالمي


آلية التقييم 

  •  يتم تسليم ملفات المشروعات والنسخة الالكترونية لمسئول تواصل الإدارة بموعد غايته 1 يونيو 2026
     
  •  متابعة واستقبال ورفع المشاريع المقدمة من خلال مديري التواصل والدعم بالمديريات 
     
  •   اجراء المقابلات مع المعلمين المتقدمين شخصيا خلال الفترة من 1 سبتمبر 2026 حتى 10 سبتمبر 2026
     
  • في حالة وجود عدد كبير من المشروعات المشاركة في المسابقة يمكن تشكيل أكثر من لجنة للتحكيم بالتوازي بكل مديرية لتقييم المشروعات


آلية الاستبعاد مع تحديد سبب الاستبعاد 

  • في حالة اكتشاف أي انتهاك للشروط : يستبعد المشاركين فورا من المسابقة في حالة التقديم بعد المواعيد المحددة ، ويستبعد المشاركين في حالة عدم استيفاء كل من ( استمارة التسجيل بالمشروع ، وفيديو تعريفي بالمشروع ، وملف كامل للمشروع ورقي وإلكتروني ، والتجارب التطبيقية العملية لتنفيذ المشروع )
  • في حالة تقديم بيانات مزورة : يتم ابلاغ الجهات الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحتفظ الوزارة بحق تعديل الشروط أو إلغاء المشاركة في حال مخالفة القواعد المنصوص عليها .


طريقة استلام المشروعات والتقييم

  • يقوم مسئول التواصل بالإدارة بتسلم ملفات المشاركين في المسابقة بالمدارس ، وفحص الملفات ومطابقته للشروط قبل تسليمها للمديرية ويسلم للتواصل والدعم بالمديرية في مواعيد تسليم الملفات 
     
  • يتم التسجيل بإستمارة التسجيل الورقية 
     
  • يتم التسجيل إلكترونيا عبر المنصة الخاصة بالإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين عن طريق رمز سيتم إرساله لاحقا لمسئول التواصل بالإدارة 
    مكونات ملف التقديم

المشروع ( ملف PDF لتفاصيل المشروع)

  • فيديو تعريفي بالمشروع
  • صحيفة أحوال حديثة مثبت عليها صورة شخصية
  • تطبيقات المشروع الميدانية (الشواهد والأدلة ) ( ملف صور او ملف فيديو)
