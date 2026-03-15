مسابقة 100 معلم متمكن مبدع لعام 2026 |تعرف على الشروط وآلية التقييم

كشفت مديريات التربية والتعليم عن تفاصيل مسابقة 100 معلم متمكن مبدع لعام 2026 في موسمها الثالث ، والتي تتم تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، بهدف تحفيز المعلمين المتميزين وإبراز النماذج المضيئة ، مؤكدة ما يلي :

مجالات المسابقة



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسابقة 100 معلم متمكن مبدع لعام 2026 ستكون في المجالات الاتية:

مواجهة العنف وتعزيز ثقافة احترام الآخر.

التوظيف الآمن للتكنولوجيا ومواجهة أخطار الألعاب الإلكترونية.

تعزيز الهوية الوطنية

تعزيز الهوية اللغوية ( التحدث باللغة العربية الفصحى).

دعم معلمي ذوي الهمم تكنولوجياً.

الشروط العامة للمسابقة

المشاركون : جميع المعلمين والاخصائيين والاداريين بكافة تخصصاتهم في جميع مدارس الجمهورية ، في شكل مجموعات (مجتمع التعلم المهني) لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5 ، ولن تقبل الأعمال الفردية ، ويمكن أن يكون مجتمع التعلم بديوان المديرية أو ديوان الإدارة أو المدرسة أو مجموعة تعليم مختلط

الحالة الوظيفية: أن يكون المعلم على رأس العمل في إحدى المدارس المصرية أو بديوان المديريات والإدارات لتعليمية ، وأن يمتلك سجلا مهنيا خاليا من المخالفات التأديبية

ويلتزم المشاركين بـ :

تقديم منتج أصيل غير منسوخ أو منقول من أعمال أخرى

يجب أن يكون المنتج متوافقا مع القيم التربوية والسياسيات التعليمية للدولة

يحق للوزارة استخدام الأعمال الفائزة في الأنشطة التوعوية دون مقابل مادي

يلتزم المشاركون بتقديم الوثائق المطلوبة كاملة ( صحيفة أحوال - صورة شخصية نموذج المشروع )

تحدد أدوار المشاركين في المشروع الواحد

الجدول الزمني للمسابقة

آخر موعد للتسليم على مستوى المديرية : 1 يونيو 2026

فترة التقييم بالمديرية : حتى 15 يونيو 2026

فترة التقييم بالوزارة حتى نهاية أغسطس 2026

إعلان النتائج : 15 سبتمبر 2026

حفل التكريم : 5 أكتوبر 2026 في يوم المعلم العالمي



آلية التقييم

يتم تسليم ملفات المشروعات والنسخة الالكترونية لمسئول تواصل الإدارة بموعد غايته 1 يونيو 2026



متابعة واستقبال ورفع المشاريع المقدمة من خلال مديري التواصل والدعم بالمديريات



اجراء المقابلات مع المعلمين المتقدمين شخصيا خلال الفترة من 1 سبتمبر 2026 حتى 10 سبتمبر 2026



في حالة وجود عدد كبير من المشروعات المشاركة في المسابقة يمكن تشكيل أكثر من لجنة للتحكيم بالتوازي بكل مديرية لتقييم المشروعات



آلية الاستبعاد مع تحديد سبب الاستبعاد

في حالة اكتشاف أي انتهاك للشروط : يستبعد المشاركين فورا من المسابقة في حالة التقديم بعد المواعيد المحددة ، ويستبعد المشاركين في حالة عدم استيفاء كل من ( استمارة التسجيل بالمشروع ، وفيديو تعريفي بالمشروع ، وملف كامل للمشروع ورقي وإلكتروني ، والتجارب التطبيقية العملية لتنفيذ المشروع )

في حالة تقديم بيانات مزورة : يتم ابلاغ الجهات الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحتفظ الوزارة بحق تعديل الشروط أو إلغاء المشاركة في حال مخالفة القواعد المنصوص عليها .



طريقة استلام المشروعات والتقييم

يقوم مسئول التواصل بالإدارة بتسلم ملفات المشاركين في المسابقة بالمدارس ، وفحص الملفات ومطابقته للشروط قبل تسليمها للمديرية ويسلم للتواصل والدعم بالمديرية في مواعيد تسليم الملفات



يتم التسجيل بإستمارة التسجيل الورقية



يتم التسجيل إلكترونيا عبر المنصة الخاصة بالإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين عن طريق رمز سيتم إرساله لاحقا لمسئول التواصل بالإدارة

مكونات ملف التقديم

المشروع ( ملف PDF لتفاصيل المشروع)