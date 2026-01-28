مستشار خامنئي: الرد على أي عمل عسكري سيكون فوريا يستهدف تل أبيب وكل الداعمين

أفاد المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني، اليوم الأربعاء، بأن "أي عمل عسكري أمريكي؛ سيُعدّ بداية حرب".

وكتب شمخاني، عبر حسابه على منصة "إكس: "الضربة المحدودة وَهْم.. أي عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة، من أي منطلق وفي أي مستوى؛ يُعدّ بداية حرب".

وشدد مستشار خامنئي على أن الرد على أي عمل عسكري "سيكون فوريا وشاملا وغير مسبوق، يستهدف قلب تل أبيب، وجميع الداعمين".

من جهته، ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان".

وأكد أن "إيران رحّبت دائما باتفاق نووي عادل ومنصف ومفيد للطرفين، ويقوم على أساس الندية، وخالٍ من الإكراه والتهديد والترهيب".

وفي وقت سابق، صَعَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، معلنا أن أسطولا عسكريا يتجه بسرعة نحو المنطقة، وسط مخاوفه من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية جديدة.