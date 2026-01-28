رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة يتم تفعيله خلال الساعات القادمة على بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة ، اعتمدها رسمياً إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، بنسبة نجاح ٧١% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٠٢٩٣٢ طالب وطالبة حضر ١٩٧٩٨٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٠٥٥٥ طالب وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة لطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٠ % ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة للطلاب المكفوفين بنسبة نجاح ٨٣.٣% ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة لطلاب المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨١.٥ % ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة المهنية بنسبة نجاح ٦٣.٧ % ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة في المدارس الرياضية ٦٦% .

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 وأولياء أمورهم ترقب تفعيل رابط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

حيث يتاح للطلاب الاستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة بعد اعتمادها رسميا من خلال الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على عرض النتيجة



نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 .. المؤشرات مطمئنة

وأعلنت مديريات مديرية التربية والتعليم ، أن المؤشرات الأولية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح في الكنترولات تُجرى وفق أعلى معايير الدقة والالتزام استعدادا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 قريباً ، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة مصلحة الطلاب، مشددة على أن النزاهة والعدالة تمثلان الأساس الرئيسي في جميع مراحل رصد الدرجات.