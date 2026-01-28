قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التفاصيل الكاملة لواقعة اشتعال حريق فى عوامة أحد المطاعم بأسوان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة
ياسمين بدوي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة يتم تفعيله خلال الساعات القادمة على بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة ، اعتمدها رسمياً إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، بنسبة نجاح ٧١% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٠٢٩٣٢ طالب وطالبة حضر  ١٩٧٩٨٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٠٥٥٥ طالب وطالبة. 


كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة  لطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٠ % ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة  للطلاب المكفوفين بنسبة نجاح ٨٣.٣% ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة لطلاب المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨١.٥ % ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة المهنية بنسبة نجاح ٦٣.٧ % ، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة  في المدارس الرياضية ٦٦% .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة 

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 وأولياء أمورهم ترقب تفعيل رابط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة  على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate 

حيث يتاح للطلاب الاستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة  بعد اعتمادها رسميا من خلال الخطوات التالية : 


نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 .. المؤشرات مطمئنة

وأعلنت مديريات مديرية التربية والتعليم ،  أن المؤشرات الأولية لـ  نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح في الكنترولات تُجرى وفق أعلى معايير الدقة والالتزام استعدادا لإعلان  نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 قريباً ، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة مصلحة الطلاب، مشددة على أن النزاهة والعدالة تمثلان الأساس الرئيسي في جميع مراحل رصد الدرجات.

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

