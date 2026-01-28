رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 ينتظر الجميع ظهورها بفارغ الصبر في جميع محافظات الجمهورية .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة الجيزة اعتمدها منذ قليل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة .

وكشفت إحصائيات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة ، أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.29% ، حيث تجاوز الحد الأدنى 177,109 طالبًا وطالبة، من إجمالي 208,202 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 207,665.

وفي نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة ، بلغت نسبة النجاح بالقسم المهني 99.59% بعد تجاوز 245 طالبًا وطالبة للحد الأدنى، من إجمالي 268 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 246 ، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز 50 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.

كما بلغت نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة بمدارس المكفوفين 100% بعد تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 32 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 ، ترقب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة الجيزة ، على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة الآن

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة الجيزة يظهر على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة ، ويمكن الوصول إليه مباشرةً من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه جاري إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة ، عبر خدمة المتحدث الآلي على بوابة التعليم الأساسي ، وكذلك من خلال خدمة 0900 المعلن رقمها على بوابة التعليم الأساسي .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة

حتى الآن لم يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة

ومن المقرر إعلان ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة ، خلال ساعات بعد الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 وأولياء أمورهم ترقب تفعيل رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

حيث يتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة بعد اعتمادها رسميا من خلال الخطوات التالية :