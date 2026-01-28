هاني سري الدين: وزارة الاستثمار بلا حقيبة وتحتاج إلى إسناد بعض الهيئات لها

أكد الدكتور هاني سري الدين، المرشح على منصب رئيس حزب الوفد، أنه يجب على الدولة المصرية أن تسند بعض الهيئات لإدارة وزارة الاستثمار منها السجل التجاري، مضيفا: لازم نعيد النظر في وزارة الاستثمار.. وزارة بلا حقيبة.



وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه يجب إصلاح الأحزاب والتعامل معها ككيان وزيادة التعامل مع المحليات، مضيفا: هناك مؤشرات إيجابية وصلنا لمعدلات استثمار كسرت المعدلات الطبيعية ونحتاج لنسب أكثر.

وأوضح أن الدولة تحتاج لإصلاح مؤسي ودعم الاستثمارات الخاصة ورفع عمليات الاستيراد والكفاءة الإنتاجية، مضيفا: العامان القادمان لازم يكون خلالهم الملف الاقتصادي محكوم بشكل أكبر، ويجب ألا نرفع حجم الديون الخارجية من خلال الاستثمار وزيادة النقد الأجنبي وإيرادات الدولار واستمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي، ويجب تقليل الاستثمارات العامة وزيادة الاستثمارات الخاصة.

وذكر، أن سوق المال مهم، والبورصة المصرية مرآة للاقتصاد، وكلما زاد حجم التداول قلت عمليات التلاعب والحفاظ على حكومة البورصة، مشيرا إلى أن سوق النمو كبير وينمو بشكل كبير ولكنه يتأثر بشكل قوي بما يدور حولنا.



