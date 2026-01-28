خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة

قال الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث باسم الولايات المتحدة ويتحكم في مواردها، ما يفرض على العالم التعامل معه بوصفه ممثلًا لأمريكا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن اختزال الولايات المتحدة في شخص ترامب أمر غير دقيق.

وأوضح عبد الجواد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «TEN» مساء الأربعاء، أن المجتمع الأمريكي يشهد تعددًا سياسيًا وأيديولوجيًا واضحًا، وأن ترامب انتُخب معبرًا عن أحد هذه التيارات، مؤكدًا أن الجناح الذي يمثله لا ينتمي إلى التيار المحافظ التقليدي، كما أن الدائرة المحيطة به لا تنحدر من مؤسسات بحثية رصينة أو مدارس فكرية محافظة معروفة.

وأشار إلى أن الفريق المحيط بترامب تشكّل في الأساس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات شديدة التطرف والشعبوية، التي نجحت في تعبئة قطاعات من الرأي العام، وهو ما أسهم في فوزه بالانتخابات، لافتًا إلى أن القيم التي يعبّر عنها هذا التيار لا تمثل أمريكا بأكملها، بل تعكس توجهًا يمينيًا متشددًا ينظر بعداء إلى المؤسسة الأكاديمية الأمريكية.

وأضاف أن ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي القائم على القواعد، ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.