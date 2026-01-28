مصرع مسن صدمته سيارة ملاكي في أسيوط

لقي مسن مصرعه إثر حادث اصطدام سيارة ملاكي به بقرية القصر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، حيث توفي أثناء نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بمسن مما أسفر عن إصابته والتي أودت بحياته.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة عبد العليم إبراهيم علي محمد، يبلغ من العمر 86 عامًا، يعمل فلاحًا ومقيم بقرية القصر بمركز الفتح وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط قائد السيارة، ويدعى " أحمد . م . أ " 35 عامًا، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، ومقيم بمركز منفلوط.



وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.