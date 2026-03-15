محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رصف الطرق بمنطقة الخارجة القديمة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية بمدينة الخارجة بمنطقة شارع نادي الخارجة الرياضي والمناطق المجاورة، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق الداخلية، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة.

ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف التي تمتد بطول ٣كم و تغطي عددًا من الطرق الحيوية بالمنطقة، من بينها شارع نادي الخارجة الرياضي، وميدان مكتب الصحة، وشارع مستشفى الصدر، وشارع المجاهدين الرئيسي وصولًا إلى مدرسة المجاهدين وامتداداته؛ بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.