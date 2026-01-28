قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري
طريقة تنزيل ترددات قنوات نايل سات كاملة 2026
بيراميدزاوي بنسبة 100%؜.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة للجماهير بشأن الفاخوري
شيخ الأزهر يحقق أمنية الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال الماجستير
هاني سري الدين: وزارة الاستثمار بلا حقيبة وتحتاج إلى إسناد بعض الهيئات لها
مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة شاملة لتغيير شكل العرض المتحفي وتطوير البنية التحتية
مقتل مواطن عراقي خلال مواجهات مع الجيش السوري
عبد المنعم سعيد: ترامب يرسخ فكرة القوة هي أساس إدارة العلاقات الدولية
هاني سري الدين: الإصلاح المؤسسي وزيادة الاستثمارات الخاصة أولوية المرحلة المقبلة
كارثة صامتة.. ماذا تفعل البطاطس الخضراء في الجسم؟

رنا عصمت

تعتبر البطاطس ، من أشهر الأطعمة التى يفضلها الكثير من الأشخاص ، ولكن هناك علامة تظهر بالبطاطس تفسدها وهى البقع الخضراء.

هل تحوّل البطاطس إلى اللون الأخضر آمن أم ضار؟ – موقع قناة المنار – لبنان

وتعد البطاطس ذات البقع الخضراء ، هو مادة الكلوروفيل الذي يستخدمه النبات لإجراء عملية التمثيل الضوئي من أجل صنع طعامه ، وهو مادة لا تضر بالصحة ، ولكنها دليل على وجود مادة أخرى يفرزها النبات، يسمى بشكل طبيعي "سولانين".

تصل للوفاة .. طبيب يحذر من تناول البطاطس ذات البراعم الخضراء

ووفقا لموقع هيلثى، أكد مركز السموم الامريكى أن البطاطس الخضراء ليست آمنة للأكل، لكن ليس بسبب مادة الكلوروفيل، وإنما يشير ظهور البقع الخضراء فيالبطاطس إلى سوء التخزين، ما يؤدي لارتفاع مستوياتمادة"السولانين" (Solanine)، وهي مادة كيميائية تفرزها البطاطس بشكل طبيعي لمقاومة الفطريات والحشرات التي تهاجمها.


علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل..

 

1ـ ظهور اللون الأخضر على البطاطس:

 تحول البطاطس للون الأخضر يشير غالبًا لارتفاع مادة السولانين السامة، خاصة إذا ظهر اللون أسفل القشرة.

اللون الأخضر بحد ذاته ليس سامًا، لكنه علامة أكيدة على زيادة الجليكوألكالويدات.

2ـ وجود براعم أو “عيون” نابتة:

وإن البراعم تحتوي على أعلى نسبة من السولانين، ما يجعل البطاطس المنبتة غير آمنة للاستهلاك.

حتى إذا لم يظهر اللون الأخضر، فإن وجود براعم فقط يعني ارتفاع السموم.

3ـ الطعم المرّ بعد الطهي:

إذا ظهرت نكهة مُرة بعد السلق أو القلي، يجب التخلص منها فورًا لأنها علامة على ارتفاع السولانين.

4ـ تغير الملمس أو وجود أجزاء طرية ومتشققة:

البطاطس التي تتجعد أو تصبح طرية تكون غالبًا مرتفعة السمية وبها نمو بكتيري، ما يجعلها غير صالحة للأكل.

