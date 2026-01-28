كارثة صامتة.. ماذا تفعل البطاطس الخضراء في الجسم؟

تعتبر البطاطس ، من أشهر الأطعمة التى يفضلها الكثير من الأشخاص ، ولكن هناك علامة تظهر بالبطاطس تفسدها وهى البقع الخضراء.

وتعد البطاطس ذات البقع الخضراء ، هو مادة الكلوروفيل الذي يستخدمه النبات لإجراء عملية التمثيل الضوئي من أجل صنع طعامه ، وهو مادة لا تضر بالصحة ، ولكنها دليل على وجود مادة أخرى يفرزها النبات، يسمى بشكل طبيعي "سولانين".

ووفقا لموقع هيلثى، أكد مركز السموم الامريكى أن البطاطس الخضراء ليست آمنة للأكل، لكن ليس بسبب مادة الكلوروفيل، وإنما يشير ظهور البقع الخضراء فيالبطاطس إلى سوء التخزين، ما يؤدي لارتفاع مستوياتمادة"السولانين" (Solanine)، وهي مادة كيميائية تفرزها البطاطس بشكل طبيعي لمقاومة الفطريات والحشرات التي تهاجمها.



علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل..

1ـ ظهور اللون الأخضر على البطاطس:

تحول البطاطس للون الأخضر يشير غالبًا لارتفاع مادة السولانين السامة، خاصة إذا ظهر اللون أسفل القشرة.

اللون الأخضر بحد ذاته ليس سامًا، لكنه علامة أكيدة على زيادة الجليكوألكالويدات.

2ـ وجود براعم أو “عيون” نابتة:

وإن البراعم تحتوي على أعلى نسبة من السولانين، ما يجعل البطاطس المنبتة غير آمنة للاستهلاك.

حتى إذا لم يظهر اللون الأخضر، فإن وجود براعم فقط يعني ارتفاع السموم.

3ـ الطعم المرّ بعد الطهي:

إذا ظهرت نكهة مُرة بعد السلق أو القلي، يجب التخلص منها فورًا لأنها علامة على ارتفاع السولانين.

4ـ تغير الملمس أو وجود أجزاء طرية ومتشققة:

البطاطس التي تتجعد أو تصبح طرية تكون غالبًا مرتفعة السمية وبها نمو بكتيري، ما يجعلها غير صالحة للأكل.