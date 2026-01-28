قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحتة الرسمية على الفيسبوك،طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب .

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

المكونات:

أولًا: اللحم المحمّر

• 1 كيلو لحم كتف أو موزة

• 1 بصلة كبيرة مقطعة نصين

• 3 فصوص ثوم

• 2 ورق لورا

• 4 حبهان

• ملح + فلفل

• 2 ملعقة كبيرة سمنة للتحمير

• كوب من شوربة اللحم

ثانيًا: الأرز الأحمر بالزبيب

• 2 كوب أرز

• 2 ملعقة كبيرة سمنة

• 1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

• 1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

• 1/2 كوب عصير طماطم

• 1/3 كوب زبيب

• ملح + فلفل

• 3 كوب شوربة أو ماء ساخن

طريقة التحضير:

1) سلق اللحم:

1. في حلة: ضيف اللحم + البصل + الثوم + الحبهان + ورق اللورا + ملح وفلفل.

2. غطي بمية وسيبه يغلي ثم وطي النار لحد ما يستوي (ساعة–ساعة ونص حسب القطعة).

2) تحمير اللحم:

1. في طاسة سخنة انزّل السمنة.

2. حط قطع اللحم المسلوقة.

3. حمّرها لحد ما تاخد لون دهبي غامق وطعم التحمير الجميل.

4. ضيف رشة من الشوربة في الآخر عشان تاخد لمعة وطراوة.

3) عمل الأرز الأحمر بالزبيب:

1. في حلة: انزل بالسمنة وقلّب البصل لحد ما ياخد لون دهبي.

2. ضيف الصلصة وعصير الطماطم وقلّب 2 دقيقة.

3. ضيف الأرز وشوّحه مع الصلصة.

4. ضيف الزبيب + الملح + الفلفل.

5. صب الشوربة السخنة… وغطيه.

6. أول 5 دقايق نار عالية، بعدها وطي لحد ما يستوي.