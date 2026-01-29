طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

تعتبر الأومليت البسيطة مناسبة لإشباع الجوع في أي ظرف من الظروف؛ سواء لتناول الإفطار أو الغداء السريع أو العشاء عندما تكون متعبًا للغاية بحيث لا يمكنك طهي شيء أكثر تعقيدًا علاوة على ذلك، فإن الخيارات لا حصر لها عندما يتعلق الأمر بالحشوات.

الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

المكونات

• ٣ بيضات

• ملح وفلفل

• زيت زيتون

• قطعه زبدة

• ملعقة من الجبن المبشور حسب الاختيار

طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..

١. سخني مقلاة غير لاصقة متوسطة الحجم على نار متوسطة إلى منخفضة. بمجرد أن تسخن، أضيفي القليل من الزيت والزبدة.

٢. أثناء ذوبان الزبدة، اخفقي البيض مع قليل من الملح والقليل من الفلفل الأسود في وعاء صغير.

٣. عندما تبدأ الزبدة في الرغوة، اسكبي البيض المخفوق في المقلاة، مع إمالة المقلاة حتى ينتشر البيض على السطح بالكامل.

٤. من وقت لآخر، استخدمى ملعقة مسطحة لكشط البيض من الجوانب، مع إمالة المقلاة بحيث تملأ البيض غير المطبوخ المساحة المكشوطة. افعلى ذلك حتى يستقر البيض في الأعلى.

٥. رشى الجبن ثم اطوِى الاومليت إلى نصفين باستخدام ملعقة الطهي. اطهيها لمدة ١ـ٢ دقيقة أخرى حتى يذوب الجبن، ثم انقلى الاومليت من المقلاة إلى طبق. زينها بالأعشاب الطازجة.