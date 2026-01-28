مقارنة بين الوعود والأرقام الفعلية.. تفاصيل أول استجواب في البرلمان لوزير البترول

كشف محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمه بأول استجواب في الفصل التشريعي الحالي لوزير البترول .



وقال محمد فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" الاستجواب هو أداة اتهام سياسي ويكون البرلماني ثبت له بالمستندات وجود تقصير في نقاط محددة ".



وتابع محمد فؤاد :" هذا الاستجواب خاص بمسار كامل يتعلق بملف الطاقة والغاز وتوقعات الإنتاج من الغاز ".

واكمل محمد فؤاد :" الاستجواب رصد كل الوعود الخاصة بحجم الإنتاج والاستكشافات الخاصة بالغاز والبترول وبين الأرقام التي وصلنا لها فعليا ".

ولفت محمد فؤاد :" الاستجواب تطرق لكل بئر في مصر تم استكشافه والأرقام التي تصدر بشكل فعلي ".

وتابع محمد فؤاد:" لازم يتم محاسبة المسئولين اللي عرضوا مشاريع كبيرة للغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وهو ما لم يحدث".

وتقدّم حزب العدل عبر نائبه محمد فؤاد، بأول استجواب في هذا الفصل، موجَّه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن أزمة الغاز والطاقة في مصر، باعتبارها ملفًا سياديًا ترتبت عليه آثار مباشرة على الأمن الطاقي، والاستقرار المالي، والقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، في إطار ممارسة دوره الدستوري، ومع افتتاح الفصل التشريعي الجديد.

ويأتي هذا الاستجواب انطلاقًا من مسؤولية البرلمان في تقييم السياسات العامة ونتائجها الفعلية، وليس الاكتفاء بالتصريحات أو المستهدفات المعلنة، خاصة في ملف بحجم وتأثير قطاع الطاقة.

يوضح الاستجواب أن إنتاج الغاز الطبيعي دخل مسارًا هابطًا واضحًا منذ عام 2022، حيث تراجع متوسط الإنتاج اليومي من نحو 6.5–7 مليار قدم مكعب إلى قرابة 4 مليارات قدم مكعب بنهاية 2025، بانخفاض تراكمي يقترب من 17.5% خلال فترة تولي الوزير الحالي، دون ظهور مؤشرات فنية دالة على انعكاس هذا الاتجاه رغم بيانات شبه يومية عن زيادة انتاج لا تترجم على ارض الواقع.