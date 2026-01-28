قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاح لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: مصر تمضي بخطوات ثابتة لدعم دورها كمركز إقليمي للطاقة

وزير البترول : مصر تمضي بخطوات ثابتة لدعم دورها كمركز إقليمي للطاقة
وزير البترول : مصر تمضي بخطوات ثابتة لدعم دورها كمركز إقليمي للطاقة
أمل مجدى

ضمن فعاليات الإجتماع السنوي لشركة بيكر هيوز لعام 2026، شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جلسة نقاشية تحت عنوان "تنفيذ معادلة الطاقة: مسارات الحكومة نحو مستقبل طاقة متوازن" لمناقشة التحديات العالمية التي تواجه الحكومات لموازنة مستهدفات سياسات الطاقة مثل تأمين الإمدادات وخفض التكاليف والإستدامة البيئية والنمو الإقتصادي .

شارك في الجلسة شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لشئون الطاقة والبترول وفرانشيسكو كورفارو المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية لتغير المناخ بوزارتي الشئون الخارجية والبيئة وأمن الطاقة.

حيث أكد الوزير خلال الجلسة أن مصر مستمرة في دعم دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة خلال العقد القادم ، مستفيدة من التطوير الذي شهدته البنية التحتية وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج ، وهو ما يدعم دورها كشريك موثوق للطاقة في بيئة عالمية تتسم بالتقلبات المستمرة .

واستعرض الوزير استراتيجية مصر  استراتيجية مصر المبنية على تحقيق أقصى استفادة من الأصول والبنية التحتية والموقع الجغرافي لتلبية الطلب المحلي والأسواق الإقليمية وتجارة الغاز المسال العالمية بالتوازي، مع الاهتمام بتطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة ، لافتاً إلي أن مصر تعمل علي تحقيق التوازن في قطاع الطاقة لضمان أمن الإمدادات وجذب الاستثمارات طويلة الأجل ودعم التصنيع مع الانفتاح على الحلول المستقبلية للطاقة.

وأضاف الوزير أن مصر خلال الفترة الماضية عززت ثقة المستثمرين من خلال سياسات واضحة ومحفزة ، مستعرضاً المزايدة الأخيرة للبحث والاستكشاف في البحر الأحمر والسارية حتى مايو 2026، والتي تستخدم نموذج مشاركة الانتاج المبني على الربحية وتقدم بنود تنافسية للمستثمرين.

كما أكد أن جهود مصر يدعمها بشكل كبير إلتزاماً قوياً من الشركاء الأجانب، إذ سترتكز استراتيجية مصر في مجال البحث والاستكشاف خلال السنوات الخمس المقبلة علي تنفيذ خطة طموح ، تم إطلاقها مؤخراً باستثمارات 7ر5 مليار دولار لحفر 480 بئراً جديداً حتى عام 2030، منها 101 بئر خلال عام 2026 في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا ، لافتاً إلى أن حزمة المحفزات التي تم الإعلان عنها في النصف الثاني من عام 2024 نتج عنها توقيع 21 اتفاقية جديدة باستثمارات 1ر1 مليار دولار مع شركات البترول العالمية وستضيف 300 بئراً علي خريطة الانتاج، وذلك بالإضافة إلى إلتزام عدة شركات عالمية باستثمارات ضخمة في مصر السنوات المقبلة،  بالتوازي مع تنفيذ برامج مسح سيزمي في مختلف مناطق مصر، واضاف أن كل هذه السياسات والمبادرات والإصلاحات تبعث برسائل قوية عن الإلتزام المشترك وتقليل المخاطر الاستثمارية للشركاء الأجانب، ويتوافق مع أهداف مستقبل الطاقة في مصر .

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول في مصر يعمل علي استغلال الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي ، ويتم تكريرها ومعالجتها وتحويلها إلى منتجات مختلفة تحقق قيمة مضافة، ويتم استغلالها سواء بالسوق المحلي أو تصديرها، حيث يساهم قطاع البترول المصري بصادرات تتخطى 7 مليار دولار من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والتعدينية تمثل 14% من الصادرات المصرية .

البترول وزير البترول وزارة البترول التعدين النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

جناح الأزهر

عالم أزهري: المذهب الأشعري قائم على التوازن بين العقل والنقل

جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

«متميزون» سابع اللقاءات التفاعلية للأطفال بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الشيخ خالد الجندي

إعجاز بياني.. خالد الجندي يوضح الفرق بين لفظي الناس والإنسان في القرآن

بالصور

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

فيديو

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد