وزير البترول يبحث زيادة فرص التعاون بمجالات السلامة وحماية البيئة

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع هندة غربي، الرئيس التنفيذي لشركة Bureau Veritas العالمية المتخصصة في تطبيق نظم الجودة، وإدارة سلامة العمليات وحماية البيئة ، وذلك بحضور الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .

تناولت المباحثات فرص تعميق التعاون بين الشركة العالمية وشركات البترول والغاز والتعدين المصرية، خاصة في مجالات ضمان ومراقبة الجودة، وإصدار شهادات مطابقة المعايير، وتحليل المخاطر، ومراقبة سلامة الأصول، وتحسين تكاليف التشغيل، ودمج الحلول الرقمية المتقدمة في المراقبة وإدارة البيانات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المشروعات وإطالة عمر الحقول المنتجة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على اهتمام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وفقًا لأهداف استراتيجية عمل الوزارة، حيث تمتلك شركة Bureau Veritas خبرة كبرى في تنفيذ هذه الأعمال بمصر مما يؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ تلك الأهداف، مؤكدًا على أن الاتفاق الأخير لتنفيذ أعمال التحقق من جودة وسلامة الأصول ومراقبة العمليات في مشروع حمض الفوسفوريك بأبو طرطور يبرهن على التعاون المثمر بين الجانبين في تطبيق أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.

كما أكد الوزير على أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على خطة طموحة للاستكشاف والإنتاج خلال الخمس سنوات المقبلة، مما يستلزم تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال شراكة موثوقة مع شركة عالمية .

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية المتخصصة، بهدف دراسة وتحديد سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة Bureau Veritas .