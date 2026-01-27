قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة 7 دول .. منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة يستعد للبطولة العربية بالكويت
استقرار في أسعار الذهب وإقبال كبير على شراء السبائك
كريستيانو رونالدو وبرشلونة.. صفقة لم تكتب وكادت تغير تاريخ كرة القدم
الأوقاف تخصص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة للعاملين وتخصص رابطا للتسجيل
بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد
دعم هولندي بـ65 مليون جنيه لمستشفى شفا الأطفال الجامعي بسوهاج | صور
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة في الكونفدرالية
الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في زابوروجيه وخارجوف والقضاء على 2650 جنديا أوكرانيا
الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بالتعاون مع شينج فا الصينية.. وزير البترول: مشروع جديد لتعظيم القيمة المضافة للفوسفات والكوارتز

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أمل مجدى

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركتي فوسفات مصر وواديكو، ومجموعة «شينج فا» الصينية، بهدف دراسة وتقييم خامات الفوسفات والكوارتز ورمال السيليكا، تمهيدًا لإقامة مشروع صناعي متكامل لتعظيم القيمة المضافة من هذه الخامات بمنطقة المثلث الذهبي.
 

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن توافق الرؤى بشأن ضخ استثمارات جديدة في قطاع التعدين المصري، وتحويل مصر إلى مركز صناعي رئيسي لعمليات المجموعة خارج الصين، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.

وأكد الوزير، عقب التوقيع، أن الاتفاق يمثل قصة نجاح جديدة لقطاع التعدين المصري، حيث ينتقل التعاون مع الجانب الصيني من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ الفعلي وفق جداول زمنية واضحة وخارطة طريق محددة، بما يعكس جدية الطرفين في إنجاز المشروع على أرض الواقع.

وأوضح أن التعاون يستهدف إقامة مشروعات تعدينية متكاملة تشمل مراحل البحث والتنقيب عن الخامات وصولًا إلى التصنيع المتطور، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من الموارد التعدينية، ويترجم عمليًا رؤية الوزارة الهادفة إلى تحويل الثروات الطبيعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة عالية، مشيرًا إلى أن قوة العلاقات المصرية الصينية تمثل ضمانة رئيسية لنجاح هذا الاستثمار الضخم بمنطقة المثلث الذهبي.

من جانبه، صرّح لو مينج شينج، نائب المدير العام لمجموعة «شينج فا» الصينية، بأن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ثقة المجموعة في مناخ الاستثمار المصري والحوافز التي توفرها وزارة البترول والثروة المعدنية، مشيدًا بدعم الوزير وتوجيهاته لتسهيل بدء العمل في المشروع.

وأكد التزام المجموعة بنقل أحدث التكنولوجيات إلى مصر، بما يسهم في تحويلها إلى مركز إقليمي لتصدير الكيماويات المتخصصة، موجّهًا دعوة رسمية للوزير لزيارة مقر المجموعة في الصين للاطلاع على التجارب الصناعية والمصانع التي سيتم محاكاتها ضمن المشروع المزمع تنفيذه في مصر.

ووقع مذكرة التفاهم كل من لو مينج شينج نائب المدير العام لمجموعة «شينج فا» الصينية، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر، والمهندس أمجد غنيم رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، وذلك بحضور الدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والمهندس ياسر حسني رئيس شركة «أكسيس» الشريك المحلي للمجموعة الصينية في مصر.

البترول الصين وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

المبادرة الوطنية لدعم مسار التنمية المستدامة

وزيرة البيئة: الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية في مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

القومي للإعاقة يوفر كراسي متحركة لذوي الهمم بمعرض الكتاب

الاعلى للاعلام

وفد المجلس الأعلى للإعلام يهنئ المستشار هشام بدوي

بالصور

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها

بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد