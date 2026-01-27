بالتعاون مع شينج فا الصينية.. وزير البترول: مشروع جديد لتعظيم القيمة المضافة للفوسفات والكوارتز

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركتي فوسفات مصر وواديكو، ومجموعة «شينج فا» الصينية، بهدف دراسة وتقييم خامات الفوسفات والكوارتز ورمال السيليكا، تمهيدًا لإقامة مشروع صناعي متكامل لتعظيم القيمة المضافة من هذه الخامات بمنطقة المثلث الذهبي.



وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن توافق الرؤى بشأن ضخ استثمارات جديدة في قطاع التعدين المصري، وتحويل مصر إلى مركز صناعي رئيسي لعمليات المجموعة خارج الصين، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.

وأكد الوزير، عقب التوقيع، أن الاتفاق يمثل قصة نجاح جديدة لقطاع التعدين المصري، حيث ينتقل التعاون مع الجانب الصيني من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ الفعلي وفق جداول زمنية واضحة وخارطة طريق محددة، بما يعكس جدية الطرفين في إنجاز المشروع على أرض الواقع.

وأوضح أن التعاون يستهدف إقامة مشروعات تعدينية متكاملة تشمل مراحل البحث والتنقيب عن الخامات وصولًا إلى التصنيع المتطور، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من الموارد التعدينية، ويترجم عمليًا رؤية الوزارة الهادفة إلى تحويل الثروات الطبيعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة عالية، مشيرًا إلى أن قوة العلاقات المصرية الصينية تمثل ضمانة رئيسية لنجاح هذا الاستثمار الضخم بمنطقة المثلث الذهبي.

من جانبه، صرّح لو مينج شينج، نائب المدير العام لمجموعة «شينج فا» الصينية، بأن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ثقة المجموعة في مناخ الاستثمار المصري والحوافز التي توفرها وزارة البترول والثروة المعدنية، مشيدًا بدعم الوزير وتوجيهاته لتسهيل بدء العمل في المشروع.

وأكد التزام المجموعة بنقل أحدث التكنولوجيات إلى مصر، بما يسهم في تحويلها إلى مركز إقليمي لتصدير الكيماويات المتخصصة، موجّهًا دعوة رسمية للوزير لزيارة مقر المجموعة في الصين للاطلاع على التجارب الصناعية والمصانع التي سيتم محاكاتها ضمن المشروع المزمع تنفيذه في مصر.

ووقع مذكرة التفاهم كل من لو مينج شينج نائب المدير العام لمجموعة «شينج فا» الصينية، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر، والمهندس أمجد غنيم رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، وذلك بحضور الدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والمهندس ياسر حسني رئيس شركة «أكسيس» الشريك المحلي للمجموعة الصينية في مصر.