وزير البترول يهنئ رئيس مجلس الشيوخ ويشيد بدوره الوطني

أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة إلى مقر مجلس الشيوخ، لتقديم التهنئة إلى المستشار عصام فريد بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الوزير بالدور الوطني الذي يقوم به مجلس الشيوخ في إثراء العملية التشريعية، من خلال رؤى متعمقة ودراسات علمية وموضوعية وقياس الأثر التشريعي للقوانين.

وأكد تطلعه لتعزيز العمل التكاملي بين المجلس ولجانه النوعية ووزارة البترول والثروة المعدنية، بما يساند جهود الوزارة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في البترول والتعدين، وكذلك دعم المبادرات التي تحقق قيمة مضافة وتعود بالنفع على المواطن المصري.

ومن جانبه، أكد المستشار عصام فريد حرص مجلس الشيوخ على استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، خاصة في قطاع الطاقة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاع البترول وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد، وكيلا مجلس الشيوخ، المستشار الدكتور أحمد عبد الغني أمين عام مجلس الشيوخ ، المستشار عمرو يسرى المستشار القانونى لرئيس المجلس و اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.