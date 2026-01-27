استقرار في أسعار الذهب وإقبال كبير على شراء السبائك

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 استقراراً في منتصف تعاملات اليوم داخل السوق المحلية، وذلك بعد موجة صعود عالمية حيث تخطى سعر الأوقية ال 5,000 دولار لأول مرة في التاريخ.

وعقب هذه الموجة من الارتفاع أصبح هناك إقبال على شراء السبائك الذهبية كنوع من الاستثمار باعتبار الذهب هو الملاذ الآمن في هذه الفترة وذلك وفقاً لموقع “رويترز”.

وجاءت أسعار السبائك اليوم كالتالي:

سعر سبائك الذهب (أحد أهم الخيارات الاستثمارية):

• سبيكة 5 جرامات مسجلة بحوالي 39,053 جنيهًا.

• سبيكة 2.5 جرام بحوالي 19,589 جنيهًا.





ويُعد التركيز على سبائك الذهب في هذا التوقيت استثمارًا مفضلًا لدى كثير من المشترين مقارنة بالقطع والمشغولات، لأن السبائك غالبًا ما تأتي بمصنعية أقل وتُحافظ على قيمتها بشكل أوضح عند إعادة البيع.

سعر الجنيه الذهب:

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم والذي يزن 8 جرامات من عيار 21 حوالي 54,320 جنيهًا، وهو خيار شائع للمشترين من المواطنين والمستثمرين.

أسعار الذهب اليوم:

ووفقاً لآخر تحديث جاءت الأسعار اليوم كالتالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ اليوم إلى 7702 للبيع و 7668 للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار ٢١ اليوم الثلاثاء 6740 جنيهاً للبيع و 6710 للشراء.

ووصل اليوم سعر جرام الذهب عيار ١٨ إلى 5777 جنيهاً للبيع و 5751 للشراء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار ١٤ مايقرب من 4493 جنيهاً للبيع و 4473 جنيهاً للشراء.

ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، التي تختلف من تاجر لآخر.