أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
نقل سامح الصريطي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
ميركاتو يناير يشتعل في البريميرليج .. صفقات مرتقبة وأسماء ثقيلة على رادار الأندية ..تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
يديعوت أحرونوت: وصول مراقبين دوليين وموظفين فلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدا لفتحه
اقتصاد

ترامب يرفع الرسوم الجمركية من جديد .. والذهب يواصل مكاسبه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية والأخشاب من كوريا الجنوبية من 15% إلى 25% بسبب تأخر برلمان ذلك البلد في الموافقة على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.

وأشار ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "لا يلتزم المجلس التشريعي الكوري الجنوبي ببنود اتفاقه مع الولايات المتحدة".

وتساءل: "لقد توصلتُ أنا والرئيس لي إلى اتفاقٍ ممتازٍ لكلا البلدين في 30 يوليو 2025، وأعدنا تأكيد هذه البنود خلال زيارتي لكوريا في 29 أكتوبر 2025. فلماذا لم يُقرّه المجلس التشريعي الكوري؟".


 

وتُعدّ شركة هيونداي موتور، المُصنّعة للسيارات ومقرها كوريا الجنوبية، أكبر مُستورد للسيارات الجديدة من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.

كما انخفضت أسهم هيونداي بأكثر من 4% عقب صدور الخبر. وتُعدّ الشركة الكورية الجنوبية أكبر مستورد للسيارات الجديدة من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.

وكان أبرم الحليفان اتفاقاً في أواخر يوليو الماضي، تتجنب بموجبه سيول أسوأ الرسوم الجمركية الأميركية على وارداتها من خلال الموافقة على ضخ استثمارات جديدة بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.


 

ولكن بعد تصريحات ترامب، أفادت وكالة رويترز أن البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية صرّح بأن الحكومة الأميركية لم تُخطر كوريا الجنوبية رسمياً بزيادة الرسوم الجمركية. كما ذكرت الوكالة أن مستشار الرئيس الكوري الجنوبي سيعقد اجتماعاً مع الوزارات المعنية لمناقشة الإجراءات المتعلقة بهذه الزيادة.

وتُعدّ كوريا الجنوبية من أكبر مُصدّري البضائع إلى الولايات المتحدة.

وبلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من البضائع الكورية الجنوبية 131.6 مليار دولار أميركي في عام 2024، وفقاً لمكتب الممثل التجاري الأميركي.


 

وكان ترامب هدد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الكندية المستوردة إلى الولايات المتحدة في حال أبرمت كندا اتفاقية تجارية مع الصين. وردّ رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، قائلاً إن أوتاوا "لا تنوي" السعي إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مع بكين.


 

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً يوم الاثنين، حيث سعى المستثمرون إلى ملاذ آمن وسط تصاعد المخاطر السياسية والمالية، مسجلاً بذلك مستوى قياسياً جديداً للأونصة، ومتجاوزاً 5100 دولار.

وسيتجه اهتمام المستثمرين في وول ستريت هذا الأسبوع إلى إعلانات الأرباح، حيث من المقرر أن تنشر أكثر من 90 شركة من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقاريرها الفصلية، بما في ذلك آبل وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت حتى الآن، كان موسم إعلان الأرباح قوياً، حيث أفادت 76% من الشركات بتجاوزها التوقعات، وفقاً لبيانات فاكت سيت.

في غضون ذلك، من المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي عن أول قرار سياسي له لهذا العام يوم الأربعاء.


 

وبينما يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، ستترقب وول ستريت مؤشرات حول موعد خفض المسؤولين لأسعار الفائدة.

