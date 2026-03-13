محمود عزب : ندمت على تقديم برنامج "بهلول ولسان العصفور".. وصعب أقلد عادل إمام

أكد الفنان محمود عزب أن الهدف الأساسي في مشواره الفني كان دائمًا إسعاد الجمهور وإدخال البهجة إلى قلوب الناس، مشددًا على أن هناك فنانين لا يمكن تقليدهم أو السير على خطاهم بسبب خصوصية تفاصيلهم الفنية.

وأوضح محمود عزب، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن نجومًا كبارًا مثل عادل إمام وشعبان عبد الرحيم لا يمكن تقليدهم، لأن لكل منهم حالة خاصة وتفاصيل دقيقة يصعب استنساخها، مشيرًا إلى أن ظهور شعبان عبد الرحيم كان يعتمد على بساطة شديدة، من خلال إطلالة خاطفة وبدل بألوان مميزة دون تعقيد، وهو ما صنع تفرده.

وتحدث محمود عزب عن تجربته في تقديم البرامج، كاشفًا عن ندمه على تقديم بعض الأعمال مثل برنامج «بهلول ولسان العصفور»، رغم أن الجمهور كان يراها أعمالًا جيدة، موضحًا أن هذه البرامج كانت تقوم على اتفاقات مسبقة، ما جعله يشعر وكأنه يخدع الناس، وهو أمر لم يكن مرتاحًا له.

وأضاف محمود عزب أن اسمه ارتبط بالجمهور من خلال «عز شو»، وهو ما يعتز به، مؤكدًا حبه الشديد للمسرح والسينما باعتبارهما الأساس الحقيقي للفن، كما أشاد بزملائه في الوسط الفني، مؤكدًا أن شريف منير يتمتع بخفة ظل واضحة، بينما وصف مدحت صالح بأنه واحد من كبار المطربين الذين يمتلكون تاريخًا فنيًا مهمًا.