اقتصاد

ارتفاع أسهم صانعي السيارات الكهربائية الصينيين بعد إعلان الاتحاد الأوروبي شروط الإعفاء من الرسوم الجمركية
أ ش أ

 ارتفعت أسهم شركات السيارات الكهربائية الصينية بشدة، اليوم الثلاثاء؛ بعد أن حددت المفوضية الأوروبية الشروط التي يمكن من خلالها لصانعي السيارات الصينيين تجنب الرسوم الجمركية على وارداتهم إلى الاتحاد الأوروبي.


وارتفع سهم شركة بي واي دي (BYD) بنسبة 3.1% في تداولات هونج كونج، بعد استثمارات كبيرة في مبيعاتها الأوروبية خلال العام الماضي. 


وأضافت شركة لي أوتو (Li Auto) 1.1%، بينما ارتفع سهم نيو (NIO)بنسبة 1.4%، وسجلت إكس بنج زيادة بنسبة 3.1%.


كما شهدت أسهم شركات أخرى ارتفاعات بين 1% و3% مثل زيجيانج ليب موتور تكنولوجي وجيلي أوتوموبيل وتشيري أوتوموبيل Chery، ما ساهم في دعم مؤشر هانج سنج الذي ارتفع بنسبة 1%.. وسجل سهم إس إيه آي سي موتور زيادة 1% في التداولات المحلية.


واعلنت المفوضية الأوروبية امس الاثنين أنها ستسمح لصانعي السيارات الكهربائية في الصين بتجنب الرسوم الجمركية بشرط الالتزام بأسعار دنيا في السوق الأوروبية، مع احتساب الاستثمارات الصينية في القطاع داخل الاتحاد الأوروبي.


وكانت أوروبا قد تبعت خطوات الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية في 2024، رغم أن الرسوم الأوروبية كانت أقل نسبياً مقارنة بالرسوم الأمريكية التي بلغت 35%، ما منح الشركات الصينية بعض الحصة السوقية في المنطقة، حيث تجاوزت بي واي ديمؤخراً منافستها تسلا من حيث الحصة السوقية في أوروبا.


ويأتي تحرك الاتحاد الأوروبي في وقت يسعى فيه صانعو السيارات الكهربائية الصينيون للتوسع خارج الأسواق المحلية لمواجهة المنافسة المتزايدة، بعد حرب أسعار طويلة شهدتها السوق الصينية الأكبر عالمياً.


وأعلنت بي واي دي أن أوروبا تمثل سوقاً رئيسية محتملة، كما تخطط لبناء مصانع تصنيع في المنطقة.


وكان الطلب على السيارات الكهربائية في الصين قد بدأ يضعف خلال 2025 مع تباطؤ النمو الاقتصادي، فيما قلصت بكين بعض الدعم المالي لتخفيف حرارة سوق السيارات الكهربائية.

