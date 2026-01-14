ترامب: معاداة الرسوم الجمركية تعني تأييد الصين

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أبرز سياساته الاقتصادية، الرسوم الجمركية، قائلاً إن معاداة التعريفات تُعد بمثابة تأييد للصين.

ترمب أوضح خلال كلمته الثلاثاء أمام نادي ديترويت الاقتصادي، أنه بفضل الرسوم الجمركية باتت "الصين من أكبر دافعي الضرائب للولايات المتحدة".

وشدد ترمب على أن الرسوم الجمركيه مكنته من "إنهاء 8 حروب، وجلبت لبلادنا مليارات الدولارات".

وأضاف: "ينبغي أن نفوز بقضية الرسوم الجمركية أمام المحكمة العليا وسنتوصل إلى حل إذا لم نفز بها".

بات مصير غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بيد المحكمة العليا الأميركية التي يُنتظر أن تصدر حكماً بشأن قانونية هذه التعريفات واسعة النطاق.

ويتمحور النزاع حول رسوم "يوم التحرير" التي أعلنها ترمب في 2 أبريل، وتضمنت رسوماً تراوحت بين 10% و50% على معظم الواردات، إلى جانب رسوم فُرضت على كندا والمكسيك والصين بذريعة معالجة تهريب الفنتانيل.