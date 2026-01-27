قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
الذهب يسجل مستوى قياسي جديد اليوم تزامناً مع تراجع الدولار

وكالات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوزت مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، مدفوعةً باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، في وقت واصلت فيه الفضة التداول قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% ليصل إلى 5058.63 دولار للأونصة، بعد أن سجّل مستوى قياسياً بلغ 5110.50 دولار أمس.


في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.5% إلى 5053.10 دولار للأونصة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى «كيه.سي.إم تريد»، إن «نهج سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثير للاضطرابات هذا العام يصب في مصلحة المعادن النفيسة بوصفها استثماراً دفاعياً»، مشيراً إلى أن تهديداته بفرض رسوم جمركية أعلى على كندا وكوريا الجنوبية تُبقي الذهب خياراً رئيسياً كملاذ آمن، بحسب رويترز.

وزاد من الضبابية الجيوسياسية إعلان ترامب أمس الاثنين عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات كوريا الجنوبية من السيارات والأخشاب والأدوية إلى 25%، منتقداً سيول لعدم إقرار اتفاق تجاري كانت قد توصلت إليه مع واشنطن.

وجاء ذلك بعد تهديده بفرض رسوم جمركية على أوتاوا، عقب زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الصين في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح ووترر أن تدخل مسؤولين أميركيين ويابانيين لدعم استقرار سعر الين أدى إلى تراجع الدولار، وهو ما شكّل عاملاً داعماً لارتفاع الذهب، لافتاً إلى أن العملة الأميركية تعرّضت لمزيد من الضغوط بفعل مخاوف الإغلاق الحكومي الأميركي وتقلب سياسات ترامب، ما خفّض تكلفة الذهب المقوّم بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يُبقي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم، في ظل تحقيق جنائي تجريه إدارة ترامب مع رئيسه جيروم باول.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5.2% إلى 109.22 دولارات للأونصة، بعدما سجّلت مستوى قياسياً بلغ 117.69 دولاراً أمس الاثنين، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 53%. في المقابل، تراجع البلاتين 2.5% إلى 2658.19 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس مستوى قياسياً عند 2918.80 دولاراً في الجلسة السابقة، كما انخفض البلاديوم 1.3% إلى 1956.31 دولاراً للأونصة.

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

ترامب والبطريق

وزير البحرية الأمريكية ينشر صورة لترامب مع بطريق.. فما القصة؟

استشهاد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

استشهاد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

رئيس وزراء الهند ورئيسة المفوضية الأوروبية و رئيس المجلس الأوروبي

الهند توقع أكبر اتفاقية تجارة حرة في تاريخها مع الاتحاد الأوروبي

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

حظر تاريخي.. فرنسا تمنع الأطفال دون 15 عاما من الدخول لمنصات التواصل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

