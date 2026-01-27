الذهب يسجل مستوى قياسي جديد اليوم تزامناً مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوزت مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، مدفوعةً باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، في وقت واصلت فيه الفضة التداول قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% ليصل إلى 5058.63 دولار للأونصة، بعد أن سجّل مستوى قياسياً بلغ 5110.50 دولار أمس.



في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.5% إلى 5053.10 دولار للأونصة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى «كيه.سي.إم تريد»، إن «نهج سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثير للاضطرابات هذا العام يصب في مصلحة المعادن النفيسة بوصفها استثماراً دفاعياً»، مشيراً إلى أن تهديداته بفرض رسوم جمركية أعلى على كندا وكوريا الجنوبية تُبقي الذهب خياراً رئيسياً كملاذ آمن، بحسب رويترز.

وزاد من الضبابية الجيوسياسية إعلان ترامب أمس الاثنين عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات كوريا الجنوبية من السيارات والأخشاب والأدوية إلى 25%، منتقداً سيول لعدم إقرار اتفاق تجاري كانت قد توصلت إليه مع واشنطن.

وجاء ذلك بعد تهديده بفرض رسوم جمركية على أوتاوا، عقب زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الصين في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح ووترر أن تدخل مسؤولين أميركيين ويابانيين لدعم استقرار سعر الين أدى إلى تراجع الدولار، وهو ما شكّل عاملاً داعماً لارتفاع الذهب، لافتاً إلى أن العملة الأميركية تعرّضت لمزيد من الضغوط بفعل مخاوف الإغلاق الحكومي الأميركي وتقلب سياسات ترامب، ما خفّض تكلفة الذهب المقوّم بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يُبقي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم، في ظل تحقيق جنائي تجريه إدارة ترامب مع رئيسه جيروم باول.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5.2% إلى 109.22 دولارات للأونصة، بعدما سجّلت مستوى قياسياً بلغ 117.69 دولاراً أمس الاثنين، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 53%. في المقابل، تراجع البلاتين 2.5% إلى 2658.19 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس مستوى قياسياً عند 2918.80 دولاراً في الجلسة السابقة، كما انخفض البلاديوم 1.3% إلى 1956.31 دولاراً للأونصة.