المعدن الأصفر يقفز بقوة مع بداية العام.. نصائح عاجلة من شعبة الذهب

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة القلق في الأسواق العالمية، واصل الذهب تحقيق مكاسب قوية في السوق المحلية، مسجلًا ارتفاعات غير مسبوقة خلال فترة زمنية قصيرة، ما أثار تساؤلات المواطنين حول أسباب هذه القفزة وتوقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

17 % زيادة في 20 يومًا فقط

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 17% منذ بداية العام الجاري، خلال أول 20 يومًا فقط، مؤكدًا أن هذه الزيادة جاءت أسرع بكثير من التوقعات السائدة في السوق.

الذهب ملاذ آمن في مواجهة تقلبات العملات

وأوضح ميلاد، أن اتجاه المواطنين نحو الذهب جاء نتيجة التخوف من ادخار الدولار، والبحث عن وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة المدخرات، ما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب بشكل ملحوظ.

التوترات السياسية تشعل أسعار الذهب

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن التحركات الأمريكية والتصعيد السياسي، خاصة الحديث عن احتمالات اندلاع حرب على إيران، لعبت دورًا مهمًا في زيادة الإقبال العالمي على الذهب، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة وقت الأزمات.

توقعات بارتفاع.. ولكن بوتيرة أبطأ

وأضاف أن السوق كان يتوقع ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، إلا أن وتيرة الصعود جاءت أسرع من المتوقع، مشددًا على ضرورة توخي الحذر عند الشراء في ظل التذبذبات السعرية.

هل تنخفض أسعار الذهب قريبًا؟

وأكد رئيس شعبة الذهب أن أسعار الذهب قد تشهد تراجعًا خلال الفترة المقبلة، إلا أن هذا الانخفاض في حال حدوثه لن يكون كبيرًا، لافتًا إلى أن العوامل الداعمة للأسعار لا تزال قائمة.

الاستثمار طويل الأجل هو الخيار الآمن

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار طويل الأجل في الذهب يظل من أكثر الخيارات أمانًا، مشجعًا المواطنين على الاستثمار فيه كوسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم على المدى البعيد.