ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، إن الذهب منذ بداية العام وهو يسجل 17% زيادة في سعره، خلال 20 يوم فقط، متابعا: لم يتوقع أحد تلك الزيادة وبهذه السرعة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية، المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن سبب زيادة سعر الذهب تتمثل في خوف المواطنين من إدخار الدولار والإدخار في الملاذ الآمن وهو الذهب، كما أن التحركات الأمريكية وفكرة الحرب على إيران، يساهم في زيادة شراء الذهب والتهرب من العملات.

ولفت إلى أننا كنا متوقعين ارتفاع أسعار الذهب ولكن ليس بتلك الوتيرة السريعة، متابعا: يمكن للمواطنين شراء الذهب ولكن بحرص شديد.

وأوضح أن الذهب قد ينخفض ولكن ليس بنسبة كبيرة، مشددا على أن الاستثمار طويل المدى في الذهب هو الأكثر أمنا، وأشجع المواطنين على الاستثمار في الذهب.