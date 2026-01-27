قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صعود جديد.. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 27-1-2026

محمد صبيح

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2025 شهد تحركًا صعوديًا، حيث ارتفع ليصل اليوم إلى 54000 جنيه للشراء، مقارنةً بنحو 53.4 ألف جنيه أمس، محققًا زيادة قدرها 600 جنيه، في ظل تذبذب أسعار الذهب عالميًا واستمرار تأثر السوق المحلي بعوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية) 

  • عيار 24: 7715 جنيهًا للشراء
  • عيار 22: 7070 جنيهًا للشراء
  • عيار 21: 6750 جنيهًا للشراء
  • عيار 18: 5785 جنيهًا للشراء
  • عيار 14: 4500 جنيه للشراء
  • عيار 12: 3855 جنيهًا للشراء
  • الجنيه الذهب: 54000 جنيه للشراء
  • الأونصة محليًا: 239940 جنيهًا
  • الأونصة عالميًا: 5070.95 دولار

أسعار أعيرة الذهب اليوم بمحلات الصاغة

اسعار الذهب اليوم

عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 – الأعلى نقاءً – نحو 7750 جنيهًا للبيع و7715 جنيهًا للشراء.

عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 7105 جنيهات للبيع و7070 جنيهًا للشراء.

عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6780 جنيهًا للبيع و6750 جنيهًا للشراء، مواصلًا مكاسبه مقارنة بأسعار أمس.

عيار 18

سجل عيار 18 اليوم 5810 جنيهات للبيع و5785 جنيهًا للشراء.

عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4520 جنيهًا للبيع و4500 جنيه للشراء.

عيار 12

سجل عيار 12 سعر 3875 جنيهًا للبيع و3855 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم 54240 جنيهًا للبيع و54000 جنيه للشراء، مرتفعًا بنحو 600 جنيه عن تعاملات أمس.

الأونصة

بلغ سعر الأونصة في السوق المحلي 241010 جنيهات للبيع و239940 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا 5070.95 دولارًا.

