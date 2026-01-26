شعبة الذهب: 15% زيادة في الأسعار خلال الشهر الحالي.. والأوقية تتخطى حاجز الـ5000 دولار

علق هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، على ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير .

وقال هاني ميلاد في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" نشهد قفزات قوية وغير معتادة في أسعار الذهب وأسعار الأونصة تزيد يوميا على مستوى العالم ".

وتابع هاني ميلاد :" كان هناك توقع بحدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب وخلال الشهر الحالي زادت أسعار الذهب 15 % ويحطم رقم الـ 5000 دولار للأوقية ".

واكمل هاني ميلاد :" ارتفاع أسعار الذهب سببه التوترات السياسية التي يشهداها العالم وهناك حالة من القلق والمخاوف وعدم اليقين للمستثمرين ".

ولفت هاني ميلاد :" من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب وقد تصل لأرقام قياسية جديدة"، مضيغا:" الاستثمار في الذهب هو الاستثمار الآمن وطويل المدى ".