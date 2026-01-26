قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تراجع طفيف.. سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد صبيح

تراجع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية بشكل طفيف، إذ سجل عيار 21 الأكثر شيوعا 6800 جنيه مقارنة بـ 6810 جنيهات في مستهل التعاملات بتراجع 10 جنيهات.

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال  التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26 يناير 2026، وفقاً لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7770  جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7735 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 7125 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 7090 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6800 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6770 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5830 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 5805 جنيهاً. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4535 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  4515 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3885 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3870 جنيهًا.  

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي 54400 جنيه.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 54160  جنيها.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 241720 جنيهاً.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 240650 جنيه.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 5093.55 دولارًا .

