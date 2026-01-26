قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21

عادل نصار

حالة من التذبذب تضرب أسعار الذهب المحلي في مصر، وذلك بعد ان سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعا مفاجيء رغم ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن النفيث للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلًا مستويات قياسية جديدة.

وفي مصر سجل سعر الذهب اليوم 26 يناير 2026، تراجعًا طفيفًا بنحو 30 جنيهًا، وذلك بعد القفزة القوية التي تجاوزت 120 جنيهًا خلال فترة التعاملات المسائية.

انخفاض سعر الذهب اليوم في الصاغة الآن يأتي بالتزامن مع افتتاح السوق العالمي للذهب أعلى مستوى 5000 دولار للأونصة، في ظل تصاعد الطلب الاستثماري على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.

وتتصدر أخبار سعر الذهب اليوم تريند منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب تريند موقع جوجل، إلى يستحوذ سعر الذهب اليوم على اهتمام عدد كبير من المواطنين بالتزامن مع حالة التذبذب في سعر الذهب خلال الفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم في مصر

فيما يلي آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم بالإضافة إلى جميع الجرامات في السوق خلال فترة نهاية التعاملات اليوم الإثنين 26 يناير 2026:

عيار 24: 7754 جنيها للبيع – 7725 جنيها للشراء.

عيار 22: 7082 جنيهات للبيع – 7108 جنيها للشراء.

عيار 21: 6785 جنيها للبيع – 6760 جنيها للشراء.

عيار 18: 5794 جنيها للبيع – 5815 جنيها للشراء.

عيار 14: 4483 جنيها للبيع – 4463 جنيها للشراء.

عيار 12: 3877 جنيها للبيع – 3862 جنيها للشراء.

عيار 9: 2907 جنيها للبيع – 2897 جنيها للشراء.

معلومات وتفاصيل عن سعر الذهب اليوم

وأظهرت مؤشرات السوق أن سعر الذهب اليوم عيار 24 حقق مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، بالتوازي مع ارتفاع سعر الذهب اليوم عيار 21 بنحو 522 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 8.5%، وهو ما أدى إلى صعود أسعار السبائك الذهبية وتسجيلها مستويات تاريخية غير مسبوقة داخل السوق المحلي.

ويعكس هذا الأداء القوي ارتباط سعر الذهب اليوم في مصر بشكل مباشر بحركة الذهب عالميًا، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث باتت الأسعار المحلية تتأثر بشكل شبه كامل بتحركات سعر الأونصة في البورصات العالمية.

وعلى الصعيد العالمي، واصل سعر الذهب اليوم عالميًا صعوده للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلًا مستويات قياسية جديدة، بدعم من التوترات الجيوسياسية العالمية، وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلى جانب ضعف الدولار وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية الدولية.

وساهم اقتراب سعر الذهب اليوم عالميًا من المستوى النفسي البالغ 5000 دولار للأونصة في تعزيز الإقبال المحلي على الاستثمار في السبائك الذهبية، باعتبارها الأعلى نقاءً والأقرب إلى التسعير العالمي.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026 بشكل ملحوظ، عقب افتتاح الأسواق العالمية للذهب فوق مستوى 5000 دولار للأونصة.

سعر الذهب اليوم.. الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم الاثنين 26 يناير 2026 نحو 54,480 جنيهًا.

تفاصيل عن سعر الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، بلغ سعر الذهب اليوم الاثنين 26 يناير 2026 نحو 4,982 دولارًا للأوقية.

وخلال الأسبوع الماضي، شهد سوق الذهب المحلي ارتفاعات قوية، حيث صعد سعر الذهب اليوم عيار 21 بنحو 522 جنيهًا خلال أسبوع واحد، بما يعادل زيادة قدرها 8.5%، بعدما افتتح التداولات عند مستوى 6,153 جنيهًا للجرام، وبلغ ذروته عند 6,680 جنيهًا، مسجلًا مستويات قياسية لم تشهدها السوق من قبل.

وعالميًا، قفز سعر الذهب اليوم بقوة خلال تعاملات الاثنين، متجاوزًا للمرة الأولى في تاريخه مستوى 5,000 دولار للأوقية، ليواصل موجة الصعود الحادة التي بدأت الأسبوع الماضي مع اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 5,035.83 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بالنسبة نفسها لتبلغ ذروة تاريخية عند 5,074.71 دولار للأوقية، وفقًا لما ذكره موقع «إنفستنج» الأمريكي.

وكان الذهب قد حقق مكاسب تجاوزت 8% خلال الأسبوع الماضي، بعد اختراقه عدة مستويات قياسية، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 17%، ما يعزز من قوة اتجاه سعر الذهب اليوم صعودًا على المدى القريب.
 

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب المحلي سعر الذهب اليوم سعر الذهب السوق العالمي للذهب أخبار سعر الذهب اليوم

