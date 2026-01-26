نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الخدمية بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة وحي المنيرة الغربية

عاين براهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن على الطبيعة مقترح تطوير منطقة مزلقان قرية برطس بمركز أوسيم لتخفيف الحركة المرورية، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأوضح نائب محافظ الجيزة، أن تخفيف الازدحام المروري يتطلب نهجا شاملا بين الحلول الهندسية المبتكرة وتغيير السلوكيات بمنطقة المزلقان لعمل تحسينات كبيرة في حركة المرور بإنشاء موقف سرفيس وسوق حضاري بمنطقة المزلقان.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا مشروعات التطوير والرصف بطرق كومبرة البراجيل بنطاق مركزي أوسيم وكرداسة و ترعة الزمر حتى مزلقان الجلاتمة بطول 3 كم بنطاق مركز منشأة القناطر والحفرية الرابط بمحور كمال عامر بالطريق الدائرى بطول 2 كم بنطاق حي المنيرة الغربية ومركز أوسيم

والمريوطية غيضان بنطاق مركز كرداسة لمتابعة نسب تنفيذ أعمال المشروعات وإزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ الأعمال.

وشدد نائب المحافظ، على تكثيف الأعمال المنفذة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو مشروعات الرصف بأعلي معايير الجودة في التنفيذ.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، اللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز منشأة القناطر واللواء ذكي سلام رئيس مركز كرداسة، والمهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز أوسيم والمهندس نبيل قدري رئيس حي المنيرة الغربية واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة والمهندس حسن رمضان مدير عام منطقة اوسيم ومنشأة القناطر للصرف الصحي بشركة مياة الجيزة والمهندس أبو النجا عبد الرحمن، والمهندس محمد نصحي ممثلي مديرية الطرق بالمحافظة.