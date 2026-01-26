محافظ الجيزة يتفقد سوق اليوم الواحد بالحوامدية لتوفير السلع بأسعار مناسبة

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سوق اليوم الواحد بمدينة الحوامدية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين .

وأشار المحافظ إلى أن السوق يهدف لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، مؤكدًا على ضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بها.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بتدعيم السوق بالمنتجات الغذائية الكافية بالتنسيق مع مديرية التموين لتلبية احتياجات أهالي المنطقة والتوسع في الباكيات .

وأشار إلى استمرار تنظيم أسواق اليوم الواحد بمختلف أحياء ومراكز المحافظة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بما يحقق مصلحة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة كلٌّ من: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والنائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وعبد الخالق فرج رئيس مدينة الحوامدية ، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي .