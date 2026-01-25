قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
شاطر لدرجة الاستفزاز.. مفيدة شيحة: فتحي عبد الوهاب آل باتشينو العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشهد تجارب التشغيل الأولية لمحطة رفع الصرف الصحي بميت شماس بطاقة 16 ألف م³/يوم

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تجارب التشغيل الأولية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية ميت شماس التابعة لمركز أبو النمرس بطاقة استيعابية تبلغ 16 ألف متر مكعب يوميًا وذلك استعدادًا لدخولها الخدمة في إطار جهود الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المحطة تمثل إضافة مهمة لمنظومة الصرف الصحي بالمركز وتسهم في القضاء على مشكلات طفوحات الصرف الصحي وتحسين الأوضاع البيئية والصحية بالمنطقة.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الصرف الصحي لما له من أهمية مباشرة على الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التشغيل والصيانة خلال فترة التشغيل التجريبي لضمان كفاءة المحطة واستدامة عملها لتعظيم الأستفادة منها للمواطنين .

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والنائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورمضان عمارة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي إلى جانب مسؤولي الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

محافظة الجيزة اخبار الجيزة الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

كيف تعلَّم سيدنا موسى التواضع؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

الدكتور عباس شومان

خلال تفقده جناح الأزهر.. عباس شومان: الفتوى مسئولية وبناء الوعي أولوية

ماذا نقرأ بعد العصر

ماذا نقرأ بعد العصر في شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح أفضل 6 سور

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد