محافظ الجيزة يشهد تجارب التشغيل الأولية لمحطة رفع الصرف الصحي بميت شماس بطاقة 16 ألف م³/يوم

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تجارب التشغيل الأولية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية ميت شماس التابعة لمركز أبو النمرس بطاقة استيعابية تبلغ 16 ألف متر مكعب يوميًا وذلك استعدادًا لدخولها الخدمة في إطار جهود الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المحطة تمثل إضافة مهمة لمنظومة الصرف الصحي بالمركز وتسهم في القضاء على مشكلات طفوحات الصرف الصحي وتحسين الأوضاع البيئية والصحية بالمنطقة.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الصرف الصحي لما له من أهمية مباشرة على الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التشغيل والصيانة خلال فترة التشغيل التجريبي لضمان كفاءة المحطة واستدامة عملها لتعظيم الأستفادة منها للمواطنين .

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والنائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورمضان عمارة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي إلى جانب مسؤولي الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.