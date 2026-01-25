محافظ الجيزة: تطوير ورصف طريق جسر المنوات بالحوامدية

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال تطوير ورصف طريق جسر المنوات بمركز ومدينة الحوامدية بطول 2 كيلومتر ومتوسط عرض 20 مترًا في الاتجاهين وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين ودعم جهود التنمية.

خلال جولته التفقدية أكد محافظ الجيزة أن تطوير طريق جسر المنوات يحظى بأهمية حيوية لكونه محورًا مروريًا رئيسيًا يسهم في تيسير حركة المواطنين وربط الحركة المرورية بدءًا من مسجد الشهداء وحتى طريق أبو لاشين وصولًا إلى قرية أم خنان والطرق الرئيسية المجاورة.

شدد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من أعمال الرصف في أسرع وقت ممكن مؤكدًا أن تحسين كفاءة الطرق ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم في تقليل الحوادث وتحقيق السيولة المرورية.

كما شدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التنفيذ، وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة على الخامات المستخدمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، والحفاظ على جودة الطريق بما يضمن استيعاب الأحمال المرورية وتحقيق عوامل الأمان والاستدامة.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد عدد من الطرق الحيوية التي تربط مدينة الحوامدية بمركز ومدينة البدرشين مؤكدًا على رئيس المدينة ضرورة مواصلة أعمال رفع الكفاءة والصيانة الدورية ودهان الأسوار، للحفاظ على مستوى الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى مطالب عدد من الأهالي ووجّه الأجهزة المختصة بسرعة دراسة هذه المطالب والعمل على حلها في إطار القوانين واللوائح المنظمة وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.