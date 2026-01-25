قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
بأناقة ملفتة.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والعملات.. الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة
محافظ الجيزة يتفقد المشروعات التعليمية الجارية بالحوامدية لتقليل الكثافات الطلابية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية موسعة بمدينة الحوامدية لمتابعة المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها والوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ بما يضمن إنهاء الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد ويسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية .


وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد مشروع المدرسة التجريبية الجديدة والتي تضم 22 فصلًا تعليميًا ومبنى الإدارة التعليمية الجديد إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية بمدرسة الشهيد محمد طلعت عبد الوارث الإعدادية والتي تضم 32 فصلًا تعليميًا بالإضافة إلى إنشاء سلم إضافي كمخرج طوارئ آخر لمنع تكدس وتدافع الطلاب وذلك للاطمئنان على مستوى التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

وخلال تفقد المحافظ لمشروعي المدرسة التجريبية الجديدة ومبنى الإدارة التعليمية شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية ودخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المحددة مؤكدًا ضرورة تلافي أي ملاحظات فنية أولًا بأول والالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة داخل المنشآت التعليمية، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب .

كما وجه المحافظ الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان حسن سير العمل لافتًا إلى أن دخول المدارس الجديدة الخدمة سيسهم في تخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وخلال تفقد محافظ الجيزة الأعمال الجارية بمدرسة الشهيد محمد طلعت عبد الوارث الإعدادية شدد  على هيئة الأبنية التعليمية بضرورة المتابعة الدقيقة مع الشركة المنفذة والتنبيه عليها بسرعة تلافي بعض الملاحظات، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركة المنفذة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والنائب عصام هلال عفيفي، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندسة سهام جمال الدين مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، محمد فايز وكيل مدير التربية والتعليم ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وعبد الخالق فرج رئيس مدينة الحوامدية، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

سور مجرى العيون

مصدر لـ"صدى البلد": لا فتحات جديدة في سور مجري العيون

برعاية قطرية .. الاتفاق على إقامة المنتدى الإعلامي لإتحاد الإذاعات و تليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي سبتمبر المقبل

الدوحة تستضيف المنتدى الإعلامي لاتحاد الإذاعات الإسلامية في سبتمبر المقبل

نقيب الأشراف

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى عيد الشرطة

بالصور

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

