محافظ الجيزة يتفقد المشروعات التعليمية الجارية بالحوامدية لتقليل الكثافات الطلابية

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية موسعة بمدينة الحوامدية لمتابعة المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها والوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ بما يضمن إنهاء الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد ويسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية .



وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد مشروع المدرسة التجريبية الجديدة والتي تضم 22 فصلًا تعليميًا ومبنى الإدارة التعليمية الجديد إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية بمدرسة الشهيد محمد طلعت عبد الوارث الإعدادية والتي تضم 32 فصلًا تعليميًا بالإضافة إلى إنشاء سلم إضافي كمخرج طوارئ آخر لمنع تكدس وتدافع الطلاب وذلك للاطمئنان على مستوى التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

وخلال تفقد المحافظ لمشروعي المدرسة التجريبية الجديدة ومبنى الإدارة التعليمية شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية ودخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المحددة مؤكدًا ضرورة تلافي أي ملاحظات فنية أولًا بأول والالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة داخل المنشآت التعليمية، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب .

كما وجه المحافظ الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان حسن سير العمل لافتًا إلى أن دخول المدارس الجديدة الخدمة سيسهم في تخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وخلال تفقد محافظ الجيزة الأعمال الجارية بمدرسة الشهيد محمد طلعت عبد الوارث الإعدادية شدد على هيئة الأبنية التعليمية بضرورة المتابعة الدقيقة مع الشركة المنفذة والتنبيه عليها بسرعة تلافي بعض الملاحظات، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركة المنفذة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والنائب عصام هلال عفيفي، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندسة سهام جمال الدين مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، محمد فايز وكيل مدير التربية والتعليم ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وعبد الخالق فرج رئيس مدينة الحوامدية، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.