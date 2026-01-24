محافظ الجيزة يتفقد موقع معرض «أهلًا رمضان» بفيصل ويوجه بسرعة تجهيزه

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة موقع إقامة معرض «أهلًا رمضان» بشارع فيصل والمقرر إقامته لتوفير كافة السلع واحتياجات الأسر من مواطني المحافظة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

ووجّه المحافظ بسرعة تجهيز المعرض وإعداده بالصورة اللائقة وتسكين العارضين لإتاحة خدماته أمام الجمهور في أسرع وقت ممكن.

كما تفقد المحافظ عددًا من المواقع المقترحة لإقامة أسواق ومعارض حضارية بعدد من أحياء ومراكز المحافظة، وذلك كبديل للأسواق العشوائية والمعارض المخالفة في إطار خطة المحافظة للقضاء على الظواهر السلبية المصاحبة لها، والمتمثلة في التكدسات المتكررة وانتشار النقاط الساخنة المسببة للازدحام.

وأكد محافظ الجيزة أن التوسع في إقامة الأسواق والمعارض الحضارية يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة، ورفع كافة صور الإشغالات والمخالفات بالمناطق السكنية، بما يضمن حق المواطنين في السير الآمن والسلس بالشوارع والميادين إلى جانب إتاحة تجمعات حضارية موحدة تضم أصحاب الأنشطة والخدمات التجارية في مواقع مخصصة وفقًا لأحدث أسس تخطيط المدن.

وشملت جولة المحافظ تفقد الأعمال الجارية لتجهيز المواقع اللازمة لاستيعاب الباعة بشارع العريش والتي يجري إعدادها لإقامة تجمع حضاري عبارة عن باكيات مجهزة بما يسهم في تسهيل عمليتي البيع والشراء، واستيعاب الأعداد المتوقعة من المواطنين المترددين على تلك الأسواق لشراء السلع والخدمات المختلفة.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي السكرتير العام المساعد للمحافظة ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء ذكي سلام، رئيس مركز ومدينة كرداسة، وحامد سلامة، رئيس حي الطالبية، واللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، إلى جانب مديري الإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة.