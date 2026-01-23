محافظة الجيزة تدعم منظومة النظافة بأرض اللواء بصناديق قمامة .. صور

نفّذت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل وبالتنسيق مع حي العجوزة حملات لرفع كفاءة منظومة النظافة بمنطقة أرض اللواء وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف القطاعات .

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الحملات حيث تم دعم منطقة ترعة المجنونة بقطاع أرض اللواء بعدد من صناديق القمامة بالإضافة إلى توفير مكبس قمامة بما يسهم في رفع كفاءة جمع المخلفات والحد من التراكمات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

كما تضمنت الأعمال الجارية استكمال تطوير ورفع كفاءة سور الصرف الصحي شمال محور أرض اللواء من رفع لكافه المخلفات وطلاء ودهان الحوائط وتجميلها في إطار تحسين الصورة البصرية للمكان وتهيئة بيئة آمنة وصحية للمواطنين.

ووجّه محافظ الجيزة باستمرار أعمال المتابعة والصيانة الدورية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم منظومة النظافة وتحسين جودة الحياة لأهالي الجيزة.

تابع الأعمال طه عبد الصادق رئيس حي العجوزة واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل والإدارات المعنية.