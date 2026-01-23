قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة
مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور
جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026
ميلوني تحذر قادة أوروبا في التعامل مع ترامب : لا تصفوه بالمجنون
تعليق ناري لياسمين عز على إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج
بسبب هواتف المصريين بالخارج | مشادة على الهواء بين برلمانية والنبراوي
رئيس الوزراء البريطاني يطالب ترامب بالاعتذار عن تصريح مهين بشأن الناتو
هتافات جماهير الأهلي تهز مدرجات برج العرب خلال لقاء يانج أفريكانز.. فيديو وصور
الذهب يكسر التوقعات .. صعود جديد مساء اليوم 23-1-2026
الزراعة: تحصين وتعقيم 5 آلاف كلب حر منذ بداية العام
محافظة الجيزة تدعم منظومة النظافة بأرض اللواء بصناديق قمامة .. صور

أحمد زهران

نفّذت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل وبالتنسيق مع حي العجوزة حملات لرفع كفاءة منظومة النظافة بمنطقة أرض اللواء وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف القطاعات . 

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الحملات حيث تم دعم منطقة ترعة المجنونة بقطاع أرض اللواء بعدد من صناديق القمامة بالإضافة إلى توفير مكبس قمامة بما يسهم في رفع كفاءة جمع المخلفات والحد من التراكمات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.
كما تضمنت الأعمال الجارية استكمال تطوير ورفع كفاءة سور الصرف الصحي شمال محور أرض اللواء من رفع لكافه المخلفات وطلاء ودهان الحوائط وتجميلها في إطار تحسين الصورة البصرية للمكان وتهيئة بيئة آمنة وصحية للمواطنين.
ووجّه محافظ الجيزة باستمرار أعمال المتابعة والصيانة الدورية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم منظومة النظافة وتحسين جودة الحياة لأهالي الجيزة.
تابع الأعمال طه عبد الصادق رئيس حي العجوزة واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل والإدارات المعنية.

رفع مخلفات اخبار الجيزة محافظة الجيزة

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

حسن عصفور: عندما سحبت إسرائيل اعترافها بفلسطين فقدت الاتفاقات توازنها

حسن عصفور: مبدأ الاعتراف المتبادل تضمن جزءا من تعديل ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية

هل مجلس السلام بغزة سيدير الضفة الغربية مستقبلا؟ تحسين الأسطل يٌجيب

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

أكلات في البيت تغنيك عن الدليفري.. طعم شهي وتوفير مضمون

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

