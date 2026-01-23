ضبط 40 مخالفة لسائقي السرفيس لتقسيم الخطوط وتحصيل أجرة أعلى بالجيزة

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتنفيذ حملات مكثفة للقضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير ومنع استغلال السائقين للركاب، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على ضبط منظومة النقل الجماعي والتصدي لمخالفات السرفيس والميكروباص.

وأوضح محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن ضبط 40 حالة مخالفة خلال حملات أمس شملت مخالفات تقطيع وتغيير خط السير وتحصيل أجرة أعلي من المقررة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل منظومة النقل.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات المفاجئة على مواقف السرفيس وخطوط السير المختلفة مشددًا على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، لضمان سيولة مرورية وتنقل آمن للمواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي أنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ تم توفير سيارات إضافية لنقل الركاب من موقف 28 إلى المحافظات بما أسهم في فك الكثافات المرورية والقضاء على التكدسات والازدحام داخل الموقف خاصة خلال فترات الذروة لضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومنضبطة للمواطنين .