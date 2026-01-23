قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرة عبد الرحمن أبو زهرة تتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات
فخ النصب.. حكاية دجال الإسكندرية لهث وراء الشهرة فاسقطته الأجهزة الأمنية
تعرف على أسماء مصابي حادث تصادم دراجة وتروسيكل في أسوان
حالة الطقس غدا.. الأرصاد: أجواء شديد البرودة وشبورة ضبابية وأمطار
7 نجوم سوبر | لعنة الإصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي بإستاد برج العرب قبل مواجهة يانج أفريكانز
زوجة الشهيد عامر عبد المقصود تروى لـ صدى البلد تفاصيل وذكريات من حياة البطل
الحمصاني: الدولة تهتم بالعدالة الثقافية والوصول للمناطق النائية والحدودية
الذهب يحطم الأرقام.. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجآت الأيام المقبلة
ندوة «نقد النقد الأدبي» تفتح نقاشًا حول مستقبل الناقد في العصر الرقمي بمعرض الكتاب
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
محافظات

ضبط 40 مخالفة لسائقي السرفيس لتقسيم الخطوط وتحصيل أجرة أعلى بالجيزة

أحمد زهران

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتنفيذ حملات مكثفة للقضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير ومنع استغلال السائقين للركاب، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على ضبط منظومة النقل الجماعي والتصدي لمخالفات السرفيس والميكروباص.

وأوضح محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن ضبط 40 حالة مخالفة خلال حملات أمس شملت مخالفات تقطيع وتغيير خط السير وتحصيل أجرة أعلي من المقررة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل منظومة النقل.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات المفاجئة على مواقف السرفيس وخطوط السير المختلفة مشددًا على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، لضمان سيولة مرورية وتنقل آمن للمواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي أنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ تم توفير سيارات إضافية لنقل الركاب من موقف 28 إلى المحافظات بما أسهم في فك الكثافات المرورية والقضاء على التكدسات والازدحام داخل الموقف خاصة خلال فترات الذروة لضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومنضبطة للمواطنين .

محافظة الجيزة اخبار الجيزة محافظ الجيزة

